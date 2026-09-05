Mos celebra aos seus matrimonios
terceira
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Costoias acolleu a semana pasada a Gran Festa dos Maiores, unha xornada de convivencia que reuniu a centos de persoas de Mos e que tivo como protagonista a homenaxe ás 56 parellas que este ano celebran as súas Vodas de Ouro.
A cita volveu confirmarse como unha das xornadas máis multitudinarias e queridas pola veciñanza de Mos, que ano tras ano acode a Costoias para compartir un día de festa dedicado integramente ás persoas maiores.
O encontro permitiu ás persoas participantes compartir unha xornada de celebración nun ambiente festivo e familiar. Con todo, o momento máis emotivo da xornada chegou coa homenaxe ás parellas que este ano cumpren cincuenta anos de matrimonio, que recibiron o recoñecemento do Concello acompañadas polas súas familias e amizades, nun acto cargado de emoción no que non faltaron os aplausos nin as bágoas de ledicia entre os asistentes.
O acto de homenaxe contou coa participación de Carlos Veleiro como mestre de cerimonias, encargado de conducir o recoñecemento ás 56 parellas e de poñer voz ás historias e aos anos de vida compartida que se celebraban nesta xornada. Veleiro foi presentando, unha a unha, a cada parella homenaxeada, repasando anécdotas e momentos significativos das súas traxectorias vitais, nun exercicio que puxo en valor a duración dos seus matrimonios e o vínculo destas persoas coa historia recente do municipio.
A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, destacou o significado de poder compartir este día cos maiores do municipio e cos matrimonios homenaxeados. «Hoxe estamos aquí para celebrar 50 anos de vida compartida, pero tamén para recoñecer todo o que hai detrás de cada unha destas parellas: familias, traballo, momentos bos e difíciles e moitos anos construíndo xuntos a historia de Mos. É unha enorme satisfacción poder acompañalos e renderlles esta pequena homenaxe en nome de todo o Concello», sinalou a rexedora durante o acto.
Arévalo quixo poñer o foco no conxunto das persoas maiores do municipio, que constitúen unha parte esencial do tecido social de Mos. A alcaldesa subliñou que a Gran Festa dos Maiores é unha oportunidade para que os veciños e veciñas das diferentes parroquias se reencontren e gocen dunha xornada conxunta, afastada da rutina diaria. «Os nosos maiores merecen ter días coma este, nos que poidan saír da rutina, atoparse cos seus amigos e veciños, bailar, conversar e gozar. Son unha parte moi importante de Mos e queremos que saiban que o Concello está ao seu lado e que seguimos traballando para que teñan actividades e espazos nos que participar e compartir», afirmou.
A celebración, que se prolongou durante toda a xornada dominical, comezou pola mañá coa misa solemne cantada pola Coral Asomamos. Tras a celebración litúrxica, tivo lugar a actuación da Banda de Música Xuvenil de Torroso, que amenizou a mañá cun repertorio que foi moi ben recibido polo público asistente, composto en boa parte por veciños e veciñas de máis idade procedentes das distintas parroquias do municipio.
Despois da actuación musical, os asistentes desprazáronse ao xantar de confraternidade, un dos momentos centrais da xornada no que centos de persoas compartiron mesa nun ambiente distendido e festivo. Foi logo desta comida comunitaria cando tivo lugar a homenaxe ás 56 parellas que alcanzan este ano os cincuenta anos de matrimonio.
Unha vez concluído o acto de homenaxe, a tarde continuou coa música e o baile a cargo do grupo 3.COM, que puxo o peche a unha xornada dedicada integramente ás persoas maiores de Mos. A actuación musical serviu para que os asistentes seguisen a festa nun ambiente animado, con moitas parellas homenaxeadas sumándose tamén ao baile despois de recibir o recoñecemento municipal, nunha imaxe que resumiu ben o espírito da xornada: celebración, memoria compartida e comunidade.
A alcaldesa agradeceu finalmente a participación de todos os asistentes e o traballo das persoas e entidades que colaboraron no desenvolvemento da festa, dende a organización loxística ata as agrupacións musicais e corais que puxeron banda sonora á xornada. «Quero agradecerlles ás parellas que hoxe homenaxeamos que compartisen con todos nós este día, pero tamén a todas as persoas que se achegaron ata Costoias. Esta festa ten sentido porque eles a fan posible coa súa presenza, coa súa alegría e coas ganas de seguir compartindo. Agardo que poidamos seguir celebrando xuntos moitos anos máis», concluíu Nidia Arévalo.
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