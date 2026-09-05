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A Guarda acolle a IV Marcha BTT Baixo Miño Enduro Experience

ciclismo

y Máis de 25 quilómetros polos montes de Torroso e Santa Trega amosarán o mellor do Baixo Miño

Marcha enduro BTT nunha edición anterior. | // D.P.

Marcha enduro BTT nunha edición anterior. | // D.P.

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D. P.

[A Guarda]

A Guarda vivirá o vindeiro 20 de setembro a cuarta edición da Marcha BTT Baixo Miño Enduro Experience, unha proba que percorrerá os montes de Torroso e Santa Trega nunha das zonas máis espectaculares do Baixo Miño. A saída e a chegada situaranse no Auditorio de San Benito, a partir das 9:00 horas.

O trazado, de dificultade media, suma preto de 25 quilómetros e 1.030 metros de desnivel acumulado, con cinco tramos de enduro, zonas técnicas e catro puntos de avituallamento repartidos pola ruta.

Os participantes sairán en grupos para evitar aglomeracións nas baixadas, sen orde fixa de dorsal, agás no único tramo cronometrado. Nesa parte, un sistema de chip e bandas no chan xestionado por Magma Sports controlará as saídas cada 20 segundos e ofrecerá clasificación en directo.

O casco será obrigatorio en todo o percorrido, e recoméndase tamén casco integral, rodilleiras, luvas e protección dorsal.

As inscricións, cun custo de 20 euros, seguen abertas a través de Magma Sports. Poden participar todas as persoas que teñan 16 anos cumpridos o día da proba. A recollida de dorsais será o propio 20 de setembro, de 8:00 a 9:00 horas, no Auditorio de San Benito.

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Ao chegar á meta, os ciclistas atoparán bebidas e puntos de limpeza para as bicicletas. A xornada remata coa entrega do premio ao mellor tempo do tramo cronometrado.

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