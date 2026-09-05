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Gaifar acolle o festival de percusión «Apertuke»

percusión

y O 12 e 13 de setembro o ritmo afrobrasileiro tomará Nigrán

Festival Apertuke no ano 2025. | // D.P.

Festival Apertuke no ano 2025. | // D.P.

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D. P.

[Nigrán]

Un ano máis, o espazo deportivo municipal de Gaifar acollerá o 12 e 13 de setembro o VII Festival de Percusión Afrobrasileira Apertuke, organizado pola Asociación de Percusionistas e Tamborileiros APERTA coa colaboración do Concello de Nigrán e da Deputación de Pontevedra.

Durante dous días, o festival ofrecerá concertos, batucadas, pasarrúas, xogos, animación de rúa, espazo infantil e obradoiros de percusión e danza. Ademais dos anfitrións, APERTA, participarán os grupos Trópico de Grelos, Percucar e Maragataka.

Tamén subirán ao escenario Benjamin&Survival, Largo de Cumbia e Perfusión, mentres que «O autoestopista intergaláctico» presentará o seu espectáculo e exercerá tamén como mestre de cerimonias durante o evento.

No recinto instalaranse ademais unha barra, postos de comida e postos de artesanía, completando así a oferta para os asistentes durante as dúas xornadas festivaleiras.

O obxectivo do Apertuke é ofrecer un evento musical diferente, próximo, igualitario, participativo, social, horizontal, aberto, educativo e respectuoso coas persoas e co medio ambiente, consolidándose ano tras ano como unha cita de referencia da percusión afrobrasileira no municipio.

Obradoiros

A maiores, esta edición contará coa presenza de Barafunda, que desenvolverá obradoiros infantís para a construción de instrumentos, e de Didier, que achegará a súa proposta Ecopercussión dirixida á cativada. Ambas actividades terán carácter gratuíto, reforzando así o compoñente familiar e participativo que caracteriza ao festival dende as súas primeiras edicións.

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Toda a programación do festival, con horarios completos, está dispoñible na web www.apertuke.com.

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