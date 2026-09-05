Donicelas e a Banda de Salceda triunfan en Boimorto
música
y O grupo folk e a agrupación salcedense compartiron escenario no Festival da Luz nun concerto que os artistas describen como «memorable»
A Banda Cultural de Salceda volveu ao Festival da Luz de Boimorto, esta vez da man do grupo folk Donicelas, coas que ofreceu un espectáculo conxunto que arrincou grandes ovacións do público. Era a segunda vez que a banda pisaba este escenario, despois de facelo en 2024 xunto ao compositor valenciano Pere Vicalet, pero nesta ocasión quixo achegarse a outra formación local, Donicelas, con tres discos publicados e máis de 30 anos defendendo a música tradicional.
O concerto, que superou a hora de duración, naceu grazas aos arranxos musicais para banda que Andrés Álvarez fixo das pezas de Donicelas, cos gastos sufragados polo Concello. Pero foron os protagonistas os que puxeron voz ao que significou esta colaboración.
«Estamos emocionadas porque a banda de Salceda contase con nós para este proxecto», recoñeceron dende Donicelas, que tamén valoraron poder actuar «nun festival con esta repercusión». O grupo non quere que a experiencia quede aí: «Gustaríanos que esta colaboración coa banda non se quedase en algo puntual e poder mostrar o espectáculo noutros eventos». Sobre o proceso de preparación, foron claros: «Tanto Andrés Álvarez cos arranxos como Jorge Macedo, director da banda, e por suposto todos os músicos e músicas da banda, nos fixeron o traballo moi sinxelo».
Dende a Banda Cultural, o seu director, Jorge Macedo, puxo o foco no compromiso coa tradición: «A banda ten tamén que aportar no sentido comunitario e de protección e expansión da música tradicional galega, e así o fixemos con este espectáculo». Macedo amosouse especialmente satisfeito por traballar cun arranxista galego e por compartir cartel cun grupo veciño: «Estou moi contento por contar con arranxos dun galego, Andrés Álvarez, e compartir o escenario con un grupo de Salceda que conta con unha traxectoria moi bonita e con moi bos profesionais que se mostraron sempre con moita disposición e sensibilidade para realizar este concerto memorable».
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