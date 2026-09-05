Covelo mira ao ceo na semana «starlight»
astronomía
y A Paraxe Starlight da Capela da Xestosa e o observatorio do Castelo do Faro enchéronse de telescopios, cámaras e curiosos polo firmamento
Durante cinco días, Covelo converteuse nun punto de encontro para afeccionados á astronomía e curiosos que quixeron achegarse á fotografía nocturna e á observación do ceo, aproveitando algo que sobra na vila: escuridade de verdade, sen apenas contaminación lumínica.
A Paraxe Starlight da Capela da Xestosa e o miradoiro e observatorio do Castelo do Faro foron os escenarios principais desta Semana Starlight 2026. Alí desenvolvéronse sesións de observación guiada, obradoiros prácticos de fotografía astronómica e charlas de interpretación científica e cultural sobre o firmamento, pensadas tanto para iniciados como para quen nunca puxera o ollo nun telescopio.
A grande protagonista foi a eclipse total de Sol do 12 de agosto, que desde a vila se viu de xeito parcial. Ese día, a programación reforzouse con explicacións divulgativas e acompañamento especializado para que veciños e visitantes puidesen seguir o fenómeno con seguridade e entendelo cunha mirada máis científica.
A participación non defraudou. A xente respondeu con ganas, e o que naceu como unha proposta de divulgación acabou por converterse nunha mestura de ciencia, cultura e turismo que deixou boas sensacións en todos os que pasaron por Covelo estes días.
A iniciativa encaixa nunha aposta máis ampla do municipio por diversificar a súa oferta turística, sumando o turismo astronómico ao turismo de natureza xa consolidado. De fondo, tamén hai unha mensaxe: coidar o ceo nocturno e reducir a contaminación lumínica non só ten sentido ambiental, senón que se está a converter nun activo turístico e científico para Covelo.
Dende a organización agradécese a implicación de todas as persoas que participaron e fixeron posible o éxito das xornadas.
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