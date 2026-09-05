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Correndo ou camiñando, o deporte de setembro faise a pé

atletismo

y A Guarda celebrará a XIII 15K do Atlántico e a Carreira Pedestre Popular Julia Vaquero

Sobre estas liñas, 15K do Atlántico na súa pasada edición. Á dereita, ruta de sendeirismo organizada polo Concello | // D.P.

Sobre estas liñas, 15K do Atlántico na súa pasada edición. Á dereita, ruta de sendeirismo organizada polo Concello | // D.P.

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D. P.

[A Guarda]

A Guarda, xunto cos concellos veciños de Oia e O Rosal, converterase durante varias fins de semana en escenario de tres citas que, con cadansúa identidade, comparten o espírito de achegar o exercicio físico a todo tipo de público mentres se pon en valor a contorna natural e patrimonial da zona.

Correndo ou camiñando, o deporte de setembro faise a pé

Correndo ou camiñando, o deporte de setembro faise a pé

15K do Atlántico

A proba máis ambiciosa será a 15K do Atlántico Banco Mediolanum, que o vindeiro 27 de setembro percorrerá un dos treitos máis espectaculares da costa galega, conectando Oia, O Rosal e A Guarda. Organizada por NOKAO en colaboración cos tres concellos, a carreira chega á súa décimo terceira edición cunha estrutura que permite escoller entre varias intensidades. A proba raíña, de 15 quilómetros, sairá ás 11:00 horas dende o campo de fútbol de Oia coa meta situada no porto guardés. Quen prefira unha distancia máis curta poderá optar pola Mini 15K, de 7,5 quilómetros, con saída ás 11:15 horas dende a explanada de Portecelo, no Rosal, e chegada tamén ao porto de A Guarda. Para quen busque unha experiencia máis pausada existe ademais unha andaina de 12 quilómetros, con saída ás 10:00 horas dende o campo de fútbol de Oia, pensada para percorrer a ruta en familia ou con amizades sen presión cronométrica.

A proba está deseñada tanto para atletas federados como para quen se estrea nas carreiras populares. Na distancia de 15 quilómetros haberá categorías Senior, Máster A, Máster B e Máster C, ademais dunha clasificación propia para quen estea empadroado en A Guarda, Oia ou O Rosal. Na xeral absoluta repartiranse tamén premios en metálico: 150 euros para os gañadores, 100 para os segundos e 50 para os terceiros, tanto na categoría masculina como na feminina.

As inscricións están abertas ata o 20 de setembro, e despois haberá unha última xanela do 21 ao 23 de setembro cun recargo de dous euros. A inscrición inclúe a camiseta oficial, excepto na andaina, aínda que calquera participante poderá mercala por separado por 12 euros. Ese diñeiro irá para «Un Sorriso que Ilumine O Mundo», da Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN). Quen non poida participar tamén poderá colaborar a través dunha Fila 0, cunha achega voluntaria.

Julia Vaquero

O sábado 12 de setembro, A Guarda tamén acollerá a XXIV edición da Carreira Pedestre Popular Julia Vaquero, no barrio da Gándara, a partir das 18:00 horas. Trátase dunha das citas máis veteranas do calendario deportivo local, pensada para todas as idades, con distancias que van dende os 100 metros da categoría A (nados en 2022 ou despois) ata os 6.500 metros das categorías E, F, G e H, para as persoas nacidas entre 1999 e 1969 ou antes. Entre medias quedan a categoría B (300 metros, 2018-2021), a C (750 metros, 2014-2017) e a D (1.200 metros, 2010-2013).

A inscrición é gratuíta e pode facerse ata o luns 7 de setembro chamando ao 647 607 456 ou escribindo a opercamino@hotmail.com. Quen non se anote con antelación tamén poderá facelo o mesmo día da proba, entre as 16:30 e as 17:30 horas, na mesa de secretaría instalada no lugar.

Programa de andainas

A vila retoma tamén o seu programa de andainas, tras as dúas primeiras saídas celebradas na primavera. A actividade combina exercicio físico co descubrimento doutros puntos de Galicia, con paisaxes singulares e elementos patrimoniais como fío condutor. A primeira cita de outono será o 12 de setembro, coincidindo coa carreira Julia Vaquero, cunha ruta polo interior de Ponteareas para percorrer o Sendeiro do río Uma, onde destacan os bosques de ribeira, antigos muíños de auga e a Ponte do Cabalón, de orixe medieval. O programa pecharase o 17 de outubro cunha saída ao río Gorgua, no concello ourensán de Padrenda, xa coa paisaxe outonal como protagonista.

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Ambas as rutas contarán con autocar e con guías interpretativos da natureza, e teñen unha lonxitude de entre 10 e 15 quilómetros, polo que require unha condición física adecuada debido tamén aos desniveis. O prezo público é de 20 euros por persoa. Quen estea interesado pode informarse na Casa dos Alonso, terceira planta, departamento de Turismo, a través do correo turismo@aguarda.es ou chamando ao 986 61 45 46. Priorizarase a inscrición presencial.

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