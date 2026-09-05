Catro anos de «Encontros no Camiño»
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Queda apenas unha semana para a cuarta edición do Festival Peregrino «Encontros no Camiño», un evento que terá lugar o venres 11, o sábado 12 e o domingo 13 de setembro, converténdose nunha das grandes despedidas do verán tanto para visitantes como para veciños da Baiona.
O festival, organizado polo Concello de Baiona coa colaboración da Xunta de Galicia a través da Axencia de Turismo de Galicia, naceu como unha proposta cultural pensada para todos os públicos e, edición tras edición, foise convertendo nun espazo de encontro ao longo do Camiño de Santiago pola Costa ao seu paso pola vila.
Concertos e presentacións
O venres 11, o concerto de «Brañas Folk» con Xavier Blanco e Pancho Álvarez abrirá a programación na Praza do Concello ás 22:00 horas.
O sábado 12 a xornada comezará na Casa do Concello coa presentación do libro O Xeito de Polo ás 12:00 horas, e continuará co concerto de presentación do sexto disco 1943-2026 do grupo Airiños do Parque de Castrelos ás 13:00 horas na Praza do Concello. A xornada rematará pola noite co concerto de presentación do segundo disco de The Crass, con Polo como artista convidado, na Praza do Concello ás 22:00 horas.
Wenceslao Cabezas, coñecido popularmente como Polo, suma máis de medio século ensinando baile galego e ten unha vinculación especial con Baiona, pois ensinou aí baile galego durante 17 anos.. En Baiona deixou pegada coas súas clases pola súa labor en defensa da danza e a música tradicional.
Clown e música familiar
O domingo 13, como remate do festival, terá lugar na Praza do Concello ás 19:00 horas a actuación de Brais das Hortas, que ofrecerá Comisión de Festas, un espectáculo de música, humor e clown infantil.
Neste novo espectáculo, que mestura música, clown e teatro, Brais das Hortas transformará o escenario nunha praza de festa coa axuda do público, que será a súa Comisión de Festas. A música, o baile e a risa, coa continua interacción co público, irán transformando pouco a pouco o escenario nun recinto festivo.
Música, humor, clown e o constante diálogo co público, que por momentos terá que subir a tocar con Brais, marcan o ritmo entretido e disparatado desta comedia musical familiar. Tras o Consertasso na Horta, Brais das Hortas trae un repertorio novo de temazos, entre eles «Calambrasso no Braso», «Tarde Piaches» e «Peito Lobo», ademais doutras cancións como «O Baile do Carracho» ou «Eu Son un Sacho», e momentos musicais como unha charanga de capachos ou un home orquestra que, en vez de nun camión, toca nunha carretilla.
Arte no Camiño
Dentro do Festival Peregrino «Encontros no Camiño» desenvolverase «Arte no Camiño», un obradoiro para compartir e crear arredor da experiencia peregrina. O Concello de Baiona celebrará, no marco do festival, este obradoiro participativo, que terá lugar no Parque da Palma e que nace co obxectivo de achegar o Camiño de Santiago á veciñanza desde unha perspectiva creativa, participativa e interxeracional.
A actividade pretende converterse nun espazo de encontro entre veciñanza, familias, cativada e as persoas peregrinas que estes días atravesan Baiona, favorecendo a interacción e o intercambio de experiencias arredor dunha realidade que forma parte cada vez máis da vida cotiá da vila.
O paso do Camiño Portugués da Costa por Baiona representa un importante recurso turístico, cultural e patrimonial, así como unha oportunidade para crear vínculos entre quen percorre o Camiño e as persoas que viven nos territorios polos que este transcorre.
Con «Arte no Camiño», o Concello quere poñer precisamente o acento nesa dimensión humana do fenómeno xacobeo.
Neste sentido, a implicación da veciñanza resulta fundamental para facer de Baiona un lugar acolledor para as persoas peregrinas, ao tempo que permite que a propia poboación local coñeza, valore e participe dun itinerario que atravesa o seu territorio. O obradoiro do Parque da Palma estará concibido como unha actividade aberta e dinámica, na que a creación artística servirá como punto de unión entre participantes e peregrinos. A intención é que durante a actividade se produzan encontros espontáneos e que as persoas que están a facer o Camiño poidan tamén achegar a súa experiencia, deixando unha pequena pegada da súa pasaxe por Baiona.
O Concello anima especialmente ás familias e á veciñanza a achegarse ao Parque da Palma e participar en «Arte no Camiño», pero tamén a interactuar cos peregrinos, conversar con eles e coñecer as historias que hai detrás de cada mochila.
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