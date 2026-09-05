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Ardelume estrea roupa feita en «Juan María sin etiquetas»

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D. P.

[Nigrán]

O Concello de Nigrán fixo entrega ao grupo folclórico inclusivo Ardelume dun novo vestiario composto por 40 camisetas e chaquetas de cremalleira, elaboradas polo programa de formación dual «Juan María sin etiquetas», impulsado polo CEE Juan María de Parada. As prendas, de algodón branco e gris respectivamente, levan serigrafados os logotipos das tres entidades que participan na iniciativa: o Concello, Ardelume e o propio programa formativo.

O alcalde, Juan González, amosou o seu orgullo por que «un grupo folclórico da comarca que integra no seu conxunto a persoas con diferentes capacidades leve a marca Nigrán alí onde toquen», e lembrou que boa parte dos seus membros son alumnos ou usuarios do centro Juan María. Pola súa banda, a directora do centro, Pilar Rodríguez, agradeceu «o apoio que sempre nos brinda o Concello de Nigrán».

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Ardelume é unha asociación cultural e grupo de integración folclórica con sede en Baíña, aberto a persoas de toda a comarca. Fundado en 2015, o colectivo imparte clases de música tradicional (gaita, tambor, pandeireta, guitarra e canto) e promove a danza e a cultura local entre cativada e persoas adultas de todas as capacidades, converténdose nun referente de inclusión a través da arte popular galega.

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