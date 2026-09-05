103 inscricións noTorneo de Verán de Xadrez de Salceda
basey O xadrez vive un momento de auxe na comarca, con grande interese das persoas novas
Salceda de Caselas viviu o domingo 30 de agosto a IV edición do seu Torneo de Verán de Xadrez, unha xornada que superou todas as expectativas ao rexistrar 103 inscricións, a cifra máis alta na historia da proba. O evento, organizado pola Escola e Club de Xadrez O Dragón en colaboración co concello de Salceda de Caselas, contribúe a visibilizar un deporte que vive un momento de auxe na comarca.
Como ven sendo habitual, o torneo estruturouse en dúas categorías: a escolar, que reuniu 37 inscricións, e a absoluta, coa participación de 66 xadrecistas. Debido á incerteza das condicións meteorolóxicas, a competición trasladouse ao Centro Social A Devesa, onde se disputou en xornada de mañá e tarde, cunha pausa para o almorzo.
Ao redor das 19:30 horas coñecéronse os gañadores das distintas categorías. Na escolar, o podio quedou composto por Leo González Rivero (C.X. Mos), en primeiro lugar; Artai Lamela Babarro (C.D.X. Ourense), en segundo; e Martín González Rivero (C.X. Mos), en terceiro. O premio ao mellor SUB10 foi para Martín Lema Fernández (E.X. Pontevedra).
Na categoría absoluta, o triunfo correspondeu a Breixo Xesús Álvarez Domínguez (Xadrez Laroca), seguido do mestre FIDE David García Sobrino (E.X. Pontevedra) e de Javier Lema Fernández (E.X. Pontevedra). Os recoñecementos por categorías de idade recaeron en David Álvarez González (C.X. Mos), mellor SUB16, e Miguel Casado Diz (E.X. Pontevedra), mellor SUB14.
Os organizadores expresaron a súa vontade de converter o torneo nunha cita de referencia na contorna, coa aspiración de que, no futuro, poida integrarse no campionato galego. O xadrez goza en Salceda de boa saúde, especialmente entre os máis novos, un crecemento no que este torneo tivo un papel decisivo desde a súa primeira edición. Actualmente, o xadrez forma parte da oferta das Escolas Deportivas municipais, onde o Club O Dragón, liderado por Francisco J. Fonseca, desenvolve un importante labor de base.
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