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O son da muralla

Vodas de prata de música electrónica

Sobre estas liñas, o Son da Muralla nunha edición anterior.

Sobre estas liñas, o Son da Muralla nunha edición anterior. / D.P.

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D. P.

Salvaterra de Miño

Salvaterra xa está lista para vivir hoxe unha das súas citas musicais máis agardadas. O Son da Muralla celebra a súa 25ª edición cunha programación deseñada especialmente para conmemorar un cuarto de século de música electrónica festa e momentos compartidos que converteron a este festival nunha referencia festiva.

O gran reclamo desta edición aniversario será a presenza do artista internacional SASH!, un dos nomes máis recoñecidos da música electrónica a nivel mundial, que chega a Salvaterra para facer vibrar ao público cos seus grandes éxitos. A súa actuación promete conectar coa esencia orixinal coa que naceu O Son da Muralla hai xa 25 anos, achegando ao público un espectáculo á altura desta celebración tan sinalada.

Viaxe pola memoria

Máis alá do gran nome internacional, esta edición quere ser tamén unha viaxe pola propia historia do Son da Muralla. Por iso, o cartel reúne a varios artistas que xa deixaron a súa pegada en anteriores edicións e que forman parte da memoria colectiva do festival: DJ Charlie, Marvin, Andrea Prezioso, Mari Ferrari, Sonic e Marcos Magán compartirán escenario nunha xornada chea de nostalxia e celebración.

Entre todos eles, destaca especialmente a figura de DJ Charlie, unha das caras máis queridas polo público asistente ao festival ao longo destes anos. A súa participación resulta case imprescindible á hora de falar da historia do Son da Muralla, xa que estivo presente en case todas as edicións celebradas ata o momento, acompañando de preto a evolución dun evento que non deixou de crecer dende os seus inicios.

Vodas de prata de música electrónica

SASH! / FDV

Adán, a voz local

Tamén terá un papel moi especial nesta xornada Adán, artista local de Salvaterra de Miño cuxa traxectoria está profundamente ligada aos primeiros anos do festival. A súa presenza no cartel simboliza esa conexión coa terra e coas persoas que, dende o principio, axudaron a construír a identidade propia do Son da Muralla, converténdoo nun evento con selo de proximidade.

Coa confección deste cartel, a organización do festival quixo facer un exercicio de memoria e agradecemento a todo o camiño percorrido ao longo de 25 anos, recoñecendo o traballo de artistas, público e colaboradores que fixeron posible que O Son da Muralla chegase ata onde está hoxe. Pero, ao mesmo tempo, esta edición aniversario mira tamén cara adiante, cunha proposta que promete converterse nunha das citas máis históricas e lembradas dos últimos anos.

Salvaterra de Miño espera recibir a centos de asistentes que se achegarán ata a vila para celebrar por todo o alto este 25 aniversario, nunha xornada na que a música, a historia e a comunidade se darán a man para render homenaxe a un dos festivais máis queridos.

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A organización anima a toda a veciñanza e ao público en xeral a non perder a oportunidade de formar parte desta noite tan especial, que quedará gravada como un dos grandes fitos na historia de O Son da Muralla.

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