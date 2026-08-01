Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: crisis migratoria CeutaConcierto ChayanneUber VigoCesta compraDerribo torres As PontesIndra blindados GaliciaDeuda Celta
instagramlinkedin

Encontros

Torroso celebra mañá a súa Xuntanza Veciñal

Haberá diferentes actuacións musicais ao longo do día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D. P.

Mos

Mañá terá lugar a Xuntanza Veciñal de Torroso, unha das citas de convivencia máis representativas da vila de Mos, nunha xornada pensada para tódalas idades.

A xornada arrancará ás 9.00 horas cunha andaina. Ás 12.00 horas comezará a programación musical coa Charanga Sacacorchos, seguida, ás 12.45 horas, do concerto de Turre’s Band. Ás 14.00 horas terá lugar o tradicional xantar veciñal.

Esta edición inclúe unha homenaxe ás comisións de festas da Virxe das Dores e de San Mamede de Torroso, en recoñecemento ao compromiso e ao esforzo voluntario desenvolvido ao longo dos anos para manter vivas as tradicións e dinamizar a vida social da parroquia. Distinguiranse as persoas que formaron parte de ambas comisións ao longo da súa historia.

Pola tarde, o Grupo de Gaitas Son do Abrente actuará ás 16.00 horas, seguido de Antonio Barros e Ialma ás 17.00 horas. Como peche, ás 18.30 horas, proxectarase a película «Rondallas», ademais de inchables para os máis pequenos.

Noticias relacionadas

O Concello de Mos anima á veciñanza a participar nunha xornada que pon en valor o asociacionismo e o traballo colectivo como motores da vida comunitaria. O evento está organizado pola Comunidade de Montes de Torroso, a Asociación de Veciños, o Centro Cultural Abrente e as comisións de festas, coa colaboración do Concello e da Deputación de Pontevedra.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents