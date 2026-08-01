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Campamento

Scouts sevillanos viven o verán na Aldea Alfacuca de Mos

Os scouts realizarán rutas e actividades ambientais

Scouts sevillanos, xunto a Nidia Arévalo e Laura Méndez.

Scouts sevillanos, xunto a Nidia Arévalo e Laura Méndez. / D.P.

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D. P.

Mos

Arredor de cen persoas de entre 6 e 21 anos, integrantes do Grupo Scout 508 San José de Triana (Sevilla), permanecerán en Mos ata o 30 de agosto para desenvolver o seu campamento de verán na Aldea Alfacuca.

Durante estas semanas, os participantes combinan actividades educativas, de lecer e de contacto coa natureza, aproveitando a estancia para coñecer o patrimonio, a cultura e as tradicións de Galicia.

A alcaldesa de Mos deu a benvida ao grupo e interesouse polo programa de actividades previsto. «É unha satisfacción que grupos de diferentes puntos de España escollan Mos para vivir unha experiencia deste tipo, en contacto coa natureza e coa nosa cultura. Agardamos que estes días lles sirvan para descubrir o noso patrimonio, a nosa paisaxe e que leven un gran recordo da súa estancia en Mos», destacou a rexedora. Pola súa banda, os responsables do grupo scout agradeceron a acollida e amosaron a ilusión coa que afrontan esta experiencia.

Ao longo da súa estancia, os scouts realizarán rutas e actividades ambientais, ademais de visitar distintos puntos de interese do municipio e da contorna, fomentando valores como a convivencia, o respecto polo medio natural e o coñecemento do patrimonio cultural.

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A Aldea Alfacuca é un espazo de referencia para actividades educativas, ambientais e de convivencia. Ademais deste campamento, o enclave acollerá tamén durante o verán o Campo de Voluntariado Internacional impulsado pola Xunta de Galicia, no que mozos e mozas de diferentes comunidades e países participarán en traballos de conservación como a eliminación de especies invasoras, a reforestación con árbores autóctonas ou a creación dunha horta ecolóxica comunitaria.

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