Solidariedade
O Porriño súmase á axuda humanitaria para Venezuela
O Concello financiará o transporte de material de primeira necesidade e organizará unha gala solidaria
Máis dun mes despois do terremoto, Venezuela segue a precisar axuda e o Concello do Porriño quere sumarse de xeito activo á iniciativa organizada pola Federación Venezolana en Galicia (FEVEGA). A emerxencia orixinou un elevado número de persoas afectadas e agravou a falla de recursos básicos no país, unha situación que persiste.
Por este motivo, faise un chamamento prioritario á colaboración económica, xa que as doazóns en cartos permiten adquirir de xeito directo e áxil todo tipo de produtos e subministros de primeira necesidade segundo a demanda real sobre o terreo.
Co lema «Cada medicamento, cada insumo y cada aporte cuentan», a campaña levada a cabo por FEVEGA desde Galicia, en coordinación coa Hermandad Gallega en Venezuela, ten como obxectivo recadar fondos tanto para a compra de material esencial como para financiar o transporte da axuda, que supón un custo de 11 euros por cada quilo.
Nunha xuntanza de traballo mantida entre o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo; a concelleira de Inmigración, Vanessa Ucha; e o presidente de FEVEGA, Manuel Pérez, na que tamén participou por videoconferencia o presidente da Hermandad Gallega en Venezuela, Alberto Bello, o rexedor comprometeuse a financiar o envío de axuda e a poñer en marcha unha campaña de visibilización, así como a organización dunha gala solidaria.
O rexedor porriñés, Alejandro Lorenzo, subliñou a importancia de manter o apoio nestes momentos tan difíciles. «É fundamental actuar porque, aínda que o terremoto xa non abra os informativos, os seus efectos seguen sendo devastadores», concluíu o alcalde.
A Federación ten xa activo un número de conta para as doazóns: ES21 0049 0170 5829 1030 7885. O concepto da transferencia debe ser «ayuda humanitaria venezuela 2026».
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