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Sociedade

O entroido de verán do Balonmán Caniza enche as rúas da vila de cor

O certame de disfraces e o pregón dos aventureiros do UNIRAID foron os protagonistas

Mellor comparsa de 2026.

Mellor comparsa de 2026. / D.P.

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D. P.

A Caniza

O Entroido de Verán da Caniza deste ano foi un éxito de participación e ambiente, reunindo a centos de persoas nunha xornada que encheu as rúas de música e cor. Organizado polo Club Balonmán Caniza co apoio do Concello, comercio local e voluntariado, o evento reafirmouse como unha das citas festivas máis destacadas e un revulsivo para a economía local.

A xornada arrancou coa zona infantil na Praza Maior e a sesión vermú da Charanga SDK. Un dos momentos máis emotivos foi o pregón de Brais e Junior, do equipo Terra Xamón, homenaxeados pola súa participación no UNIRAID 2026 por Marrocos.

O desfile e concurso de disfraces, con 18 comparsas inscritas, foi o gran protagonista da tarde. O xurado premiou a Nueva Curva como Mellor Comparsa, seguida de O Pendello de Bad Bunny, Intuyes, Tribu Xesteira, As Chicholinas de Guláns, Dous nunha moto e Os Vixiantes do Entroido.

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O alcalde Luis Piña entregou os premios, financiados integramente polo Concello en vales para o comercio local. A festa remató coa actuación de varios DJs ata a madrugada.

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