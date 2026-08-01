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Nigrán reúne na Foz o «Flota como Poidas» e moita música
A vila xunta mañá dúas das súas grandes citas estivais na desembocadura do río Miñor
Nigrán concentrará este domingo, na Foz, dous dos seus principais eventos do verán. A partir das 18:00 horas terá lugar a orixinal concentración de artefactos flotantes «Flota como Poidas», e desde as 19:30 horas, no auditorio ao aire libre, chegará o concerto de Stoned at Pompeii, encadrado no novo festival Tardes na Solaina. Para facilitar a asistencia, o parking municipal da Ramallosa permanecerá aberto e de balde durante toda a xornada.
O Flota como Poidas promete, coma cada ano, garantir as risas entre veciños e visitantes. A cita premiará ao artefacto flotante máis currado e ao máis cutre, á tripulación máis simpática, á familia máis intrépida e participativa, ao tripulante máis vello e ao máis novo, e outorgará o clásico galardón «Titanic» para a primeira embarcación que afunda. O certame combina creatividade e sentido do humor nunha das citas máis populares do verán.
Ás 19:30 horas, a escasos metros e coincidindo co solpor, o auditorio ao aire libre acollerá o concerto da banda de rock viguesa Stoned at Pompeii, con entrada de balde. Esta actuación forma parte do programa Tardes na Solaina, que continuará nas próximas semanas con novas propostas musicais na mesma localización. O domingo 9 de agosto será o turno de Dorrey Lyles & Marcos Coll; o 16 e o 20, en Patos, actuarán respectivamente Arizona Baby e Dakidarría, ambos con entradas á venda no Malabar-Pénjamo a 16 e 10 euros; o 23, Tangomango tocará no esteiro; e o venres 28 de agosto, tamén en Patos, pecharán o cartel Losdeltonos e Cow Caos.
Este novo festival, organizado entre o Concello de Nigrán, Cervezas Banda e Malabar-Pénjamo, inaugurouse a finais de xullo cos concertos de Mesteño e Mambas Negras. O obxectivo da iniciativa é aumentar a aposta pola música en directo, volvendo unir cultura e paisaxe para que a experiencia resulte inesquecible. Para isto, as localizacións dos concertos van variando ao longo do verán, aínda que todas as actuacións coinciden na hora de comezo, ás 19:30, buscando sempre que a música acompañe o solpor.
O alcalde de Nigrán, Juan González, destacou o carácter especial desta xornada. «Será un domingo moi especial en Nigrán, con risas garantidas e boa música en directo», resumiu o rexedor, quen animou á veciñanza a achegarse á Foz para gozar da xornada nunha contorna que, ademais, estreou este verán un novo parque infantil e unha cafetería inclusiva no Centro da Terceira Idade.
Desde a organización do festival explicaron os criterios seguidos para confeccionar o cartel musical. «Confeccionamos un programa musical con grupos para todos os gustos e idades, apostando maioritariamente por bandas galegas radicadas na contorna e incluíndo tamén grupos de referencia nacional como Arizona Baby ou Losdeltonos, e incluso internacional, como os estadounidenses Dorrey Lyles & Marcos Coll e os portugueses Cow Caos», explicaron fontes municipais.
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