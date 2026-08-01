Blues
Nigrán presenta a terceira edición do festival Nigrán Blues
O sábado 15 de agosto, Gaifar acollerá a bandas de Gran Bretaña, Portugal, Cuba e Galicia
O Concello de Nigrán ofrecerá o sábado 15 de agosto no espazo deportivo Dunas de Gaifar a terceira edición do Nigrán Blues, un festival internacional que se converteu nunha cita ineludible para os amantes do xénero no sur de Galicia.
O evento,de entrada libre, conta novamente cun cartel de luxo conformado pola banda inglesa Mitch Laddie Band, a portuguesa Nico & The Bluebirds, a cubano-galega Layuca e a galega The Triplets.
Os concertos comezarán a partir das 19:00 horas. Previamente, en sesión vermú, tocará no Malabar Beach de Panxón a banda galega Blue Mondays, ás 13:00 horas.
Jam session
A maiores, este ano o festival quecerá motores o venres 14 Malabar Beach de Panxón cunha jam-session ás 19:00 horas liderada polos músicos locais de Red Duck Blues, responsables das jam sessions en Vigo durante todo o ano e dispostos a compartir a experiencia de improvisar con quen desexe tocar.
Ademais da música en directo, o evento ofrecerá unha experiencia completa con food trucks variados e a animación do DJ Phantomatic para manter o ritmo entre concerto e concerto, mentres que o artista vigués Marcos Puingher realizará un espectáculo de live painting, creando unha obra de arte en directo que capturará a esencia da xornada.
Esta iniciativa realízase en colaboración coa produtora FB Produxion, e supón a culminación do exitoso ciclo anual Blues & Rías, que durante todo o ano achegou a Galicia a grandes nomes do blues nacional e internacional, afianzando a comarca como polo de atracción para este estilo musical. O festival conta ademais coa colaboración da Deputación de Pontevedra a través da liña 2 do Plan + Provincia.
«Acabamos de celebrar o Nigranjazz, un festival do Concello que nos sitúa no mapa peninsular dos mellores recintos para escoitar jazz, e agora temos o Nigrán Blues, que en só tres edicións tamén coloca a Nigrán como referencia neste xénero musical clave no desenvolvemento de moitos outros estilos», valorou Juan González, alcalde do municipio, na presentación do evento. «O Nigrán Blues 2026 non é só un festival, senón un evento que celebra a cultura, a arte e a música nunha contorna privilexiada», remarcou o seu director, Frans Banfield.
Artistas
Mitch Laddie Band (Reino Unido) presenta o seu último traballo, Faith and Other Bad Habits, cheo de emoción, medos, blues e rock, o seu son característico. Tras xiras destacadas por España, entre elas o Festival Internacional de Blues de Cáceres e o Festival de Blues de Cerdanyola, a banda lanzou álbums aclamados pola crítica. Este power trío británico porá o punto de rock blues pesado no escenario de Gaifar.
Nico & The Bluebirds (Portugal), con Nico Guedes como músico dende 1996 e director dende 2005, presenta o seu novo álbum de temas inéditos, Thank You, o trixésimo da súa carreira. A banda amosa o lado soul e R&B de Guedes, quen se senta á batería para cantar as cancións, acompañado por João Luzia á guitarra, Guilherme Minnemann aos teclados e Tiago Guerra ao baixo.
Layuca (Cuba-Galicia), formado hai só tres anos na provincia de Pontevedra, é un quinteto de músicos cubanos e galegos que desata ritmos latinos funk no escenario. Liderados por Reynier Aldana, baixista e cantante, destacan por letras apaixonadas e un son funk de vangarda.
The Triplets (Galicia), de Vigo, son tres músicos destacados da escena blues local que se uniron hai dous anos para formar unha banda de rock and roll dos anos 50 chea de enerxía: Diego, Fiz Novoa e Pisca.
Blue Mondays (Galicia) amenizarán a sesión vermú, revisitando o repertorio clásico do blues. A voz de Laura Taka sorprenderá ao público cos seus arranxos de trombón, unha boa maneira de comezar o festival.
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