Segunda man
Nigrán estreará o primeiro «car boot sale» do Val Miñor
O «mercado de maleteiro», popular en países como Reino Unido, permitirá aos veciños vender obxectos en desuso empregando o coche como escaparate
Nigrán acollerá durante toda a mañá do vindeiro domingo 9 de agosto no esteiro de A Foz (A Ramallosa) o primeiro Car Boot Sale da comarca. Traducido como «mercado de maleteiro», trátase dunha feira informal, moi popular no Reino Unido, onde os particulares venden artigos de segunda man directamente desde o maleteiro dos seus coches: xoguetes, roupa, menaxe, libros, artigos de decoración, aparellos eléctricos, discos ou pequeno mobiliario, entre outros moitos obxectos.
O obxectivo desta iniciativa é darlle unha segunda vida ao material en desuso que «habita» en case todos os fogares e que pode resultar útil para outra persoa que, á súa vez, o obtén a un prezo económico. Deste xeito, promóvese tamén o consumo responsable e a reutilización fronte ao descarte inmediato.
Quen desexe participar como vendedor aínda pode facelo, xa que as inscricións seguen abertas até este domingo, 2 de agosto, a través do correo electrónico carbootsnigran@gmail.com, do teléfono 677429862 ou da conta de Instagram @carbootsnigran. O prezo por participar é de 20 euros por coche e 25 euros por furgoneta.
A xornada desenvolverase entre as 10:30 e as 15:00 horas e, ademais da venda de segunda man, contará con obradoiros dirixidos ao público infantil, food-trucks e música en directo, configurando unha proposta de lecer familiar para toda a comarca.
A iniciativa parte de Arantxa García, veciña de Nigrán que viviu de moza os «car boot sales» ingleses e que sempre soñou con trasladar esa experiencia á súa terra. Nesta primeira edición, de carácter piloto, o mercado instalarase na zona do auditorio ao aire libre de A Foz, aínda que o obxectivo, se a acollida é boa, é convertelo en cita mensual o primeiro domingo de cada mes en Praia América
«Máis que directamente desde o maleteiro, que as cousas igual non se aprecian ben, trátase de expor a mercadoría ao carón do mesmo, no chan ou nunha mesa, como cada quen prefira», explica Arantxa García, quen insiste en que esta primeira experiencia terá carácter piloto e que, previsiblemente, non se poderá acceder cos vehículos debido ás propias características do recinto.
«Cando Arantxa nos propuxo esta iniciativa non dubidamos en apoiala porque está totalmente en sintonía cos valores que queremos transmitir desde o municipio», sinala o alcalde, Juan González, quen resume o espírito do evento cun refrán popular: «o lixo duns é o tesouro doutros».
Con esta proposta, Nigrán súmase a unha tendencia cada vez máis presente en Europa, onde os mercados de maleteiro combinan compra sostible, ocio en familia e dinamización do tecido veciñal. A organización agarda unha boa acollida veciñal para este primeiro ensaio.
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