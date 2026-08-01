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A Guarda estrea a I Milla Urbana das Festas do Monte

A proba terá lugar vindeiro luns con saída e meta na Alameda

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D. P.

A Guarda

O vindeiro luns 3 de agosto, ás 17:00 horas, A Guarda acollerá a celebración da I Milla Urbana das Festas do Monte, unha nova proba que nace coa vocación de converterse nun referente deportivo dentro das tradicionais Festas do Monte.

A competición disputarase sobre a distancia clásica da milla (1.609 metros), nun circuíto urbano que percorrerá algunhas das principais rúas da vila, con saída e meta na Alameda. A proba servirá, ademais, como antesala dunha das citas máis emblemáticas do calendario guardés: a tradicional subida ao Monte Santa Trega.

A carreira está aberta a participantes de todas as idades, con categorías desde os máis pequenos ata atletas sénior e veteráns. Os máis pequenos disporán de percorridos de 100, 300 e 800 metros, mentres que as categorías absolutas competirán sobre a milla completa.

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A organización habilitará servizo de duchas nas instalacións do IES A Sangriña ao remate da proba.

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