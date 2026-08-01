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San Fiz

Festas patronais en Nigrán

A vila pon hoxe o ramo a unha semana de festexos

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D. P.

Nigrán

Nigrán vive hoxe o seu día grande coa celebración de San Fiz, patrón do municipio, nunha xornada que pon punto final a unha semana de actividades.

A festa arrincou o pasado martes coa proxección, na Praza do Concello, da longametraxe San Simón, dirixida por Miguel Ángel Delgado e na que participaron 60 veciños de Nigrán como extras. A película, estreada o ano pasado, narra o período histórico no que a illa, antigo lazareto, funcionou como unha das prisións franquistas máis terribles do país.

O xoves continuou a programación cun concerto de música de cámara na Igrexa do Ceán, a cargo da soprano Indra Sesti, a violonchelista Rebeca Núñez e o clarinetista David Piñeiro, que interpretaron obras de Vivaldi, Haendel, Albéniz e Gerónimo Giménez. A xornada completouse cunha actuación musical en directo na Praza do Concello.

Onte e hoxe é a quenda da tradicional festa maior no torreiro do Ceán, con verbenas a cargo de D’Lider e Ritmo e de Orquesta Compostela, respectivamente.

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Hoxe, día de San Fiz, a Banda de Música do Val Miñor ofrece un concerto na Praza do Concello ás 11:00 horas antes de trasladarse ao Ceán, onde a Coral Novos Aires de Nigrán cantará na Misa Maior. Tras a procesión, a banda volverá tocar mentres os asistentes degustan o polbo, cunha cantina habilitada no propio torreiro.

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