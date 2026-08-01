Romaría
Festas do Monte, dez días de tradición
As festas comezan cun amplo programa de actividades
A Guarda xa está preparada para vivir unha das citas máis agardadas do ano. Dende hoxe ao 10 de agosto, a vila celebra unha nova edición das Festas do Monte, declaradas Festa de Interese Turístico de Galicia, cunha programación que combina tradición, cultura, deporte e música para todas as idades. Durante dez xornadas, as rúas encheranse de ambiente festivo, con pasarrúas diarios dos cabezudos acompañados polo grupo de gaitas do Clube da 3ª Idade.
A programación comeza hoxe coa Petanca no Castelo de Santa Cruz. O luns 3 terá lugar a I Milla Urbana das Festas do Monte, seguida do pregón a cargo de Estela Doiro e as verbenas de Los Magos e Terapia de Grupo. O martes 4 haberá fútbol entre o Sporting Guardés e o Celta de Vigo Xuvenil, ademais do Concerto de Corais. O mércores 5 destacará o Desfile de Traxe Rexional e o seu concurso. O xoves 6 combinará xadrez e baloncesto, mentres que o venres 7 haberá festival de danza, e teatro con «Os vellos non deben namorarse» de Castelao.
O sábado 8 será a quenda do Desfile Folclórico e das Bandas Mariñeiras, con 21 agrupacións. O domingo 9, día central, celebrarase a subida ao Monte Santa Trega e a romaría. As festas pecharán o luns 10 con baile galego, gaita e fogos artificiais. Ao longo da semana tamén haberá exposicións fotográficas e pictóricas na Casa dos Alonso e no Centro Cultural. A programación completa pode consultarse na web municipal.
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