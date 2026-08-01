Astronomía
Eclipse e perseidas en Mos
O Castro de Herville acollerá unha tarde histórica de astronomía
Mos acollerá o próximo 12 de agosto a actividade «Mos Baixo as Estrelas», unha proposta que combinará divulgación científica, música, maxia, gastronomía e observación astronómica no Castro de Herville, coincidindo coa eclipse solar e coa chuvia de estrelas das Perseidas.
A xornada arrancará ás 19:15 horas cunha saída desde o Castro cara á mámoa de Chan da Carreira, onde ás 19:30 horas comezará unha actividade divulgativa sobre a eclipse solar e as precaucións para observalo con seguridade. O momento de máxima ocultación do Sol está previsto para as 20:30 horas.
Entre as 20:45 e as 21:30 horas terá lugar unha andaina guiada pola Comunidade de Montes de Herville, mentres se abre o espazo gastronómico e actúa o Grupo Arume de Guizán. A programación seguirá coa actuación do Mago Marco e o concerto do Grupo Patinamá, ademais de obradoiros infantís de pintacaras, calcomanías e atrapasoños.
Como remate, entre as 00:15 e a 01:00 horas, celebrarase unha sesión de observación do ceo nocturno e das Perseidas.
O Concello lembra que varias actividades teñen prazas limitadas e require inscrición previa, e convida á veciñanza a gozar desta noite astronómica no Castro de Herville.
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