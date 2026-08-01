Activaemos
Concello e AEMOS crean unha carreira contra a violencia
A cita busca fomentar a participación cidadá
O Concello de Mos colaborará con AEMOS na organización da I Carreira Popular ACTIVAEMOS, unha iniciativa que se celebrará o 11 de outubro e que nace co obxectivo de promover o deporte como espazo de participación cidadá e contribuír á sensibilización fronte á violencia de xénero.
Para preparar esta primeira edición, mantívose unha reunión de coordinación na que participaron a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo; o concelleiro de Igualdade, Leo Costas; a directora do Centro de Información á Muller (CIM), Ana Cabaleiro; a deputada provincial de Igualdade, Paula Bouzós; e representantes de AEMOS. A proba forma parte da conmemoración do aniversario do programa Insere Activa, desenvolvido por AEMOS para favorecer a inserción sociolaboral de vítimas de violencia de xénero. Nesta primeira edición, as mulleres de Activa 10 cumplirán un papel relevante na organización, dando a coñecer o valor da inserción laboral.
A carreira terá un compoñente solidario, xa que o excedente destinarase a unha entidade dedicada á formación e inserción laboral de persoas vulnerables.
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