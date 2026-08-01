Concertos
Chapela viste de rock coa 12ª edición do Berete Rock
O Paseo Marítimo acolle esta noite catro concertos de balde
O Paseo Marítimo de Chapela celebra esta noite a décimo terceira edición do festival Berete Rock, unha das citas máis agardadas do verán en Redondela. Organizado polo Concello e a Asociación Berete Rock, o evento mantén un ano máis o seu carácter totalmente gratuíto.
O cartel desta edición reúne catro formacións de estilos ben diferenciados que percorrerán distintas vertentes do rock ao longo da noite. Zålomon Grass abrirá a xornada cun rock de raíces impregnado de psicodelia. A continuación tomará o escenario Ciclonautas, banda recoñecida dentro do circuíto do rock urbano e que promete facer vibrar ao público asistente. The Eskarallas porán a dose de punk rock enérxico e irreverente da noite, mentres que Fuss, formación local, será a encargada de pechar o festival cun directo cargado de potencia.
Os concertos arrancarán a partir das 21:00 horas e o acceso ao recinto será totalmente libre, sen necesidade de entrada previa nin custo algún para os asistentes.
A presentación do evento contou coa participación da alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, e a concelleira de Cultura, Rita Pérez, acompañadas por Xocas e Cusi, representantes da Asociación Berete Rock. Durante o acto, a rexedora amosou a súa satisfacción por acadar a edición número trece do festival, e quixo facer especial fincapé en que o evento mantén a súa esencia de ser totalmente gratuíto.
«Nun momento no que os grandes festivais teñen prezos prohibitivos, en Redondela e Chapela apostamos por unha cultura accesible e de calidade para todo o mundo», asegurou Digna Rivas, quen agradeceu ademais o traballo conxunto co tecido asociativo local para facer posible esta cita anual.
Pola súa banda, a concelleira de Cultura, Rita Pérez, xunto cos representantes da Asociación, Xocas e Cusi, puxeron en valor a calidade do cartel deste ano. «Mantemos o noso compromiso co acceso libre á música en directo, ofrecendo un formato aberto a todos os públicos onde se mesturan bandas consagradas co apoio aos grupos emerxentes e ao talento da nosa terra», suliñaron.
O Berete Rock naceu hai trece anos como unha iniciativa veciñal para dinamizar culturalmente a parroquia de Chapela durante o verán, e desde entón non deixou de crecer en participación e recoñecemento na comarca. A fórmula do acceso gratuíto, unida á calidade das bandas convidadas, converteuse no sinal de identidade dun festival que hoxe atrae público de toda a bisbarra e mesmo de fóra dela.
Ademais dos concertos, a organización habilitou distintos servizos complementarios no recinto para garantir o benestar do público durante toda a xornada, entre eles zonas de restauración e puntos de información.
Tanto o Concello de Redondela como a directiva do Berete Rock quixeron agradecer publicamente o esforzo de todo o persoal municipal, o voluntariado e os corpos de seguridade que traballan para facer posible a loxística deste evento masivo. Grazas a esta coordinación, o festival pode desenvolverse cun elevado nivel de seguridade, garantindo así unha noite festiva e tranquila para toda a veciñanza e os visitantes que se acheguen a Chapela.
Coa caída da noite sobre o Paseo Marítimo, Chapela quedará unha vez máis marcada no calendario cultural do verán, demostrando que a música de calidade e o acceso libre poden ir da man.
- Muere un camarero de 48 años mientras trabajaba en la fiesta de Santa Marta, en Pontearnelas
- Condenado a más de cuatro años de prisión un empresario de Pontevedra por vender como originales máquinas chinas de «lifting»
- El batallón de pesqueros de China ya se amontona frente a Chile tras faenar meses sin descanso en el Cono Sur
- Cinco toneladas del sabroso «oro negro» de Moaña
- Un marinero de Arousa recupera en el mar una cadena perdida que movilizó a toda una playa: «La vida va de esto»
- Aquafarm Galicia logra la concesión y el permiso de actividad de la antigua mayor planta de oreja de mar de Europa
- Pulpo a raudales y bien de precio en Santa Marta
- La fiebre de Chayanne llega a Vigo: colas desde la madrugada para ver el concierto de Castrelos