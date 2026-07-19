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12 horas de cultura nos 140 anos da Ponte Internacional de Tui
O IKFEM transforma a fronteira nun espazo aberto
A Ponte Internacional Tui-Valença amenceu hoxe convertida nun escenario único. Pechado ao tráfico durante toda a xornada, o emblemático viaduto que une Galicia e Portugal acollerá desde as 12:00 horas a "Ponte Creativa & Enogastronómica", o evento central da 14ª edición do IKFEM Festival Tui-Valença. Doce horas de cultura ininterrompida, entrada libre e máis de trinta expositores de ambos os dous lados da fronteira protagonizan unha celebración histórica: o 140 aniversario dunha das infraestruturas patrimoniais máis emblemáticas da Península Ibérica.
Unha ponte, tres escenarios
A programación musical desenvolverase de forma simultánea en tres escenarios: Tui, Valença e a propia ponte, co foco posto no talento da Eurorrexión. Os portugueses Maria João Soares, Hal Still Echoes e Monção Brass comparten cartel cos galegos e españois Sheila Patricia, Best Boy e La MMarca, gañadores do concurso Novas Ondas Sonoras, así como con Julián Maeso. O peche da xornada correrá a cargo da sesión de Señora DJ.
Xunto á música, a mostra reúne trinta expositores de arte, artesanía e alimentación procedentes dos dous territorios, ademais dunha ampla zona gastronómica con foodtrucks e un espazo específico dedicado aos produtos da Eurociudade Tui-Valença. Ao longo do día tamén se celebran presentacións, degustacións e o foro "Diálogos transfronteirizos sobre Saberes Artesanais", organizado en colaboración co Ministerio de Cultura do Goberno de España, dentro da programación previa do IX Foro Cultura e Ruralidades. Artesás de España e Portugal comparten experiencias e demostracións en vivo sobre oficios tradicionais, reforzando o ponte como espazo de intercambio cultural.
Andrea González, fundadora e directora do IKFEM Festival Tui-Valença, non agochaba a súa emoción ao falar desta xornada. "Levamos 14 anos sendo ponte entre Portugal e España. Este evento recuperámolo este ano e representa todos os valores do festival nun espazo emblemático e literalmente transfronteirizo", sinalou González, que tamén destacou o recente recoñecemento internacional do festival co Silver Award na categoría "Inclusive Culture" dos prestixiosos IAUD International Design Award 2026 de Xapón.
O festival foi presentado oficialmente o pasado 9 de xullo na Pousada de Valença, coa presenza de representantes da Fundación "la Caixa", o consulado de Portugal en Vigo, a Deputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia e os gobernos locais de Tui e Valença. Todos eles subliñaron o valor do proxecto como exemplo de cooperación cultural transfronteiriza e como un dos eventos ibéricos de maior proxección da Península.
Catro días de música
A xornada de hoxe é o punto álxido dun programa que comezou este mércores coas actuacións de Wöyza e a portuguesa Emmy Curl na Praza da Inmaculada de Tui. Onte, 17 de xullo, foi o turno de António Zambujo, unha das voces máis importantes da música portuguesa, que ofreceu un concerto único xunto a Uxía nas Cortinas de São Francisco da Fortaleza de Valença.
O festival pechará mañá, 19 de xullo, con dúas propostas especialmente simbólicas: o concerto de Elsa Roldán e Joaquín Barreira na Catedral de Tui (no marco da conmemoración do seu 800 aniversario) e o espectáculo de Borja Niso xunto a Rosa Cedrón, con participación do proxecto inclusivo CaixaSon e un gran coro infantil de Tui.
O IKFEM Festival Tui-Valença, promovido desde 2013 pola asociación cultural sen ánimo de lucro Xuventudes Musicais do Eixo Atlántico, acumula máis de 120 concertos con artistas de máis de 15 nacionalidades e superou os 150.000 asistentes procedentes de máis de 40 países. Hoxe, coa Ponte Internacional como gran protagonista, o festival demostra que a cultura é a mellor ferramenta para construír comunidade a ambos os dous lados do río Miño.
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