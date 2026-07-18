Inscrición
Volven a Baixada de Carrilanas e o «Flota Como Poidas»
O Concello de Nigrán ten aberta a inscrición para dúas das citas máis populares do verán
Nigrán prepárase para dous dos seus eventos estrela abrindo o prazo de inscrición para poder participar.
A Baixada de Carrilanas, organizada polo Concello xunto coa Asociación Cultural «A Camoesa», terá lugar na rúa San Roque e Xuncido, en Camos, e o prazo de inscrición permanecerá aberto ata o 12 de agosto. A participación ten un custe de 10 euros por persoa e a inscrición debe realizarse de forma online a través da web eventosnigran.es.
A proba desenvolverase durante toda a mañá do 15 de agosto, comezando ás 9:30 horas cunha baixada de adestramentos previa á competición oficial. Os participantes volverán deixar imaxes delirantes nesta parroquia, considerada o auténtico berce deste deporte en Galicia. Como xa é habitual, as carrilanas sairán do Turreiro e virarán bruscamente á esquerda na rúa Xuncido, no barrio de Balinfra, para afrontar unha rasante e unha curva de 90 graos xusto antes da meta.
O percorrido, de 1 quilómetro de lonxitude, presenta un desnivel do 80%, o que provoca que os vólidos máis preparados «voen» a velocidades próximas aos 110 quilómetros por hora, mentres que os modelos máis artesanais acadan os 80 quilómetros por hora.
Por outra banda, o Concello mantén aberto ata o venres 31 de xullo, ás 12:00 horas, o prazo de inscrición para a xa tradicional concentración de «artefactos flotantes» denominada «Flota Como Poidas». Esta cita terá lugar o domingo 2 de agosto, ás 18:00 horas, desde a ponte de Ramallosa, no río Miñor.
Os interesados en participar deberán anotarse a través do formulario dispoñible na web municipal, www.nigran.es. A recollida de dorsais realizarase o mesmo día do evento, no punto de saída, entre as 16:30 e as 17:30 horas.
Entre todos os participantes sortearase un cáiac, e os premiados en cada categoría levarán unha cesta de froitas, ademais do seu diploma e un agasallo sorpresa. O Concello recorda que é obrigatorio o uso de chaleco salvavidas durante toda a proba, sendo este equipamento responsabilidade de cada participante.
Como é habitual nesta divertida cita veraniega, haberá premios para o artefacto flotante máis «currado» e para o máis cutre, así como para a tripulación máis simpática e a familia máis intrépida e participativa. Tamén se recoñecerá ao tripulante máis vello e ao máis novo da xornada, e non faltará o clásico galardón «Titanic», reservado para o primeiro artefacto que afunda durante a travesía.
O hilarante evento coincidirá na mesma contorna coa celebración da feira de oportunidades Portobelo, organizada por Ovalmi en colaboración co Concello de Nigrán, o que permitirá aos veciños e visitantes combinar ambas propostas nunha mesma xornada.
Iniciativas coma estas manteñen vivas tradicións moi arraigadas entre a veciñanza e que cada ano atraen a numerosos participantes e curiosos ata as marxes do río Miñor e ás rúas de Camos.
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