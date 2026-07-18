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Jazz

O XX Nigranjazz remata hoxe con Abe Rábade Trio e John O’Gallagher

O concerto comezará ás 21.30 horas no Esteiro da Foz

Abe Rábade. | // D.P.

Abe Rábade. | // D.P.

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D. P.

Nigrán

O Nigranjazz, organizado polo Concello de Nigrán, pecha hoxe ás 21:30 horas no esteiro de A Foz a súa vinte edición co concerto de Abe Rábade Trío xunto ao afamado saxofonista estadounidense John O’Gallagher. O festival, sempre con entrada libre, clausura tres días de concertos nos que subiron ao escenario a vocalista norteamericana Gretchen Parlato e a banda de Ámsterdam Eclipse. Nigranjazz conta con Cervezas Banda como patrocinador, marca local que colabora xunto á Deputación de Pontevedra.

Abe Rábade (1977) é compositor e pianista, licenciado en Jazz Composition e Piano Performance polo Berklee College of Music de Boston en 1999. Conta con 15 álbums publicados e máis de 200 composicións. É codirector artístico do Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra e profesor na ESMAE de Porto e no CSM Galiza de Valga. Foi galardoado co Premio Tete Montoliú da SGAE e con dous premios do Berklee College of Music. Subirá ao escenario xunto a Masa Kamaguchi ao contrabaixo, Bruno Tavares á batería e John O’Gallagher ao saxo, nun concerto patrocinado polo ciclo Artistas en Ruta Jazz da AIE.

John O’Gallagher, nacido en 1964 en Anaheim (California), é saxofonista e compositor de renome internacional, con trinta anos en Nova York e case unha década en Europa. Tocou con Joe Henderson, Kenny Wheeler, Maria Schneider e outros grandes do xénero, con máis de 80 discos gravados, dous premios Grammy e tres nomeamentos aos Juno.

«Despois de 20 anos de jazz de primeiro nivel, o Nigranjazz é xa un referente en toda España», destacou o alcalde Juan González, quen subliñou o papel do festival na formación de novos músicos galegos.

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O público poderá charlar cos artistas, mercar merchandising e discos, e visitar unha exposición cos 20 carteis do festival. Como cada ano, haberá mochilas vibratorias dispoñibles para persoas xordas que o soliciten en info@entresignos.com ou no 690679675.

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