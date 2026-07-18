Jazz
O XX Nigranjazz remata hoxe con Abe Rábade Trio e John O’Gallagher
O concerto comezará ás 21.30 horas no Esteiro da Foz
O Nigranjazz, organizado polo Concello de Nigrán, pecha hoxe ás 21:30 horas no esteiro de A Foz a súa vinte edición co concerto de Abe Rábade Trío xunto ao afamado saxofonista estadounidense John O’Gallagher. O festival, sempre con entrada libre, clausura tres días de concertos nos que subiron ao escenario a vocalista norteamericana Gretchen Parlato e a banda de Ámsterdam Eclipse. Nigranjazz conta con Cervezas Banda como patrocinador, marca local que colabora xunto á Deputación de Pontevedra.
Abe Rábade (1977) é compositor e pianista, licenciado en Jazz Composition e Piano Performance polo Berklee College of Music de Boston en 1999. Conta con 15 álbums publicados e máis de 200 composicións. É codirector artístico do Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra e profesor na ESMAE de Porto e no CSM Galiza de Valga. Foi galardoado co Premio Tete Montoliú da SGAE e con dous premios do Berklee College of Music. Subirá ao escenario xunto a Masa Kamaguchi ao contrabaixo, Bruno Tavares á batería e John O’Gallagher ao saxo, nun concerto patrocinado polo ciclo Artistas en Ruta Jazz da AIE.
John O’Gallagher, nacido en 1964 en Anaheim (California), é saxofonista e compositor de renome internacional, con trinta anos en Nova York e case unha década en Europa. Tocou con Joe Henderson, Kenny Wheeler, Maria Schneider e outros grandes do xénero, con máis de 80 discos gravados, dous premios Grammy e tres nomeamentos aos Juno.
«Despois de 20 anos de jazz de primeiro nivel, o Nigranjazz é xa un referente en toda España», destacou o alcalde Juan González, quen subliñou o papel do festival na formación de novos músicos galegos.
O público poderá charlar cos artistas, mercar merchandising e discos, e visitar unha exposición cos 20 carteis do festival. Como cada ano, haberá mochilas vibratorias dispoñibles para persoas xordas que o soliciten en info@entresignos.com ou no 690679675.
- Dos viajeras que perdieron un avión de Madrid a Bruselas por una avería del tren en Ourense no serán indemnizadas por el coste de los billetes adicionales para llegar a Bélgica
- Cierran tres negocios de Frutas Nieves en Vigo por el desahucio de un franquiciado, una situación inédita en sus más de 40 años
- La reconocida orquesta gallega París de Noia pierde a una de sus principales voces en la temporada de mayor actividad
- Trescientos pacientes del Chuvi reciben los primeros fármacos específicos para combatir las migrañas
- Gran espacio para aparcar, pero todavía sin limpiar
- «La dieta y el ejercicio son fundamentales en la menopausia y, para las que aun así tienen síntomas, hay tratamientos»
- María Corina Machado, de boda en Vigo
- La Asociación de Veciños de Tirán se posiciona contra la residencia de mayores de Moaña en O Carrachal