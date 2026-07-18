Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente mortal en O PorriñoFinal del MundialTerremoto en México y GuatemalaNuevo contrato bus VigoManchas naranjas e Aldán y O HíoMacroconvenio del textil
instagramlinkedin

O Museo de Salvaterra mellora a súa accesibilidade

braille

y Instaláronse dous novos equipos dentro do proxecto Visit Río Minho Plus

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D. P.

[Salvaterra de Miño]

O Museo da Ciencia do Viño de Salvaterra de Miño conta xa cunha impresora en braille e un sistema de bucles magnéticos, dous equipos que suman un importante avance na accesibilidade dos seus contidos. A actuación forma parte do proxecto Visit Río Minho Plus, no que participan como socios directos os concellos de Tui e Salvaterra de Miño, cofinanciado nun 75% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.

Visit Río Minho Plus ten como obxectivo consolidar a marca Río Minho e desenvolver novos produtos turísticos transfronteirizos, baseados no patrimonio natural, histórico e gastronómico da zona como elemento diferenciador.

A impresora en braille permitirá ás persoas con problemas de visión acceder á información sobre os contidos do museo, mentres que o bucle de indución magnética facilitará a comunicación entre o persoal e as persoas con problemas de audición.

Noticias relacionadas

Esta iniciativa responde ao compromiso do museo, desde a súa fundación, con espazos máis inclusivos para persoas con diversidade funcional. De feito, trátase dun equipamento altamente interactivo, sensorial e accesible para persoas con mobilidade reducida desde a súa inauguración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents