Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente mortal en O PorriñoFinal del MundialTerremoto en México y GuatemalaNuevo contrato bus VigoManchas naranjas e Aldán y O HíoMacroconvenio del textil
instagramlinkedin

Nigrán conecta de balde Porto do Molle e Praia América no verán

transporte

y O servizo funcionará os fins de semana e festivos de xullo e agosto cunha frecuencia de 20 minutos

Juan González e Diego García na parada do NigranBus. | // D.P.

Juan González e Diego García na parada do NigranBus. | // D.P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D. P.

[Nigrán]

O Concello de Nigrán volve conectar Porto do Molle e Praia América mediante un autobús directo os fins de semana e festivos de xullo e agosto. A principal novidade desta iniciativa, estreada en 2024, é que nesta ocasión resulta totalmente de balde para os usuarios, xa que o Concello contratou unilateralmente o servizo. Nos anos anteriores, a liña integrábase no «Servizo de Interese Municipal» do Nigranbus, polo que funcionaba coas mesmas tarifas que o transporte regulado.

Desde a pasada fin de semana, chegar a Praia América en tempo récord volve ser posible para a veciñanza que vive máis afastada da costa, mesmo en fins de semana ou festivos.

A liña opera cun vehículo de 22 prazas máis outro adaptado para mobilidade reducida, en horario de 11:00 a 13:00, de 14:25 a 16:30 e de 17:00 a 20:30 horas, con frecuencias cada 20 minutos. O percorrido sae da área de servizo de caravanas de Porto do Molle, fai parada no centro de Nigrán (Praza Rosalía de Castro) e finaliza en Gaifar, xunto á oficina de turismo e a escasos metros da praia.

Diego García Moreira, concelleiro de Mobilidade e deseñador da liña, destaca que «o punto de inicio é ideal» pola dispoñibilidade de aparcamento e por facilitar a vida aos caravanistas, evitando que ocupen espazo na costa.

O resto da semana, a liña intramunicipal Nigranbus, creada en 2022, mantén o seu percorrido habitual de Chandebrito a Priegue, pasando por todas as parroquias e coa mesma parada en Gaifar.

Noticias relacionadas

O alcalde, Juan González, subliña que se trata dun «aforro de tempo e combustible», e defende este modelo como unha aposta pola mobilidade sustentable e a redución da pegada de carbono no municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents