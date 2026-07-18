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Moreira celebra a súa IV Festa da Cervexa
O Centro Cultural acolle hoxe unha xornada chea de música, gastronomía e a tradicional Xuntanza Moteira
O Centro Cultural da parroquia de Moreira acolle hoxe sábado a cuarta edición da Festa da Cervexa, organizada pola Asociación Cultural de Moreira coa colaboración do Concello de Ponteareas. A cita combina doce horas de música en directo, propostas gastronómicas e o xa tradicional encontro moteiro.
A alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, xunto ao tenente de alcalde e concelleiro de Cultura, Juan Carlos González, presentaron esta semana o cartel desta edición, destacando a importancia de apoiar o traballo das casas e centros culturais, que «xogan un papel clave para manter vivas as tradicións e servir de punto de encontro» na vida veciñal.
A rexedora lembrou que boa parte da poboación do municipio reside nas parroquias, o que converte este tipo de eventos «nunha cita importante para a dinamización cultural e o lecer veciñal».
Castro subliñou ademais que a festa está xa «consolidada no calendario estival» da zona, grazas ao traballo continuado da asociación organizadora.
A xornada abriu oficialmente ás 10.00 horas coa apertura do recinto, momento no que comezou tamén a recepción de participantes da tradicional Xuntanza Moteira. Como xesto de hospitalidade, a organización obsequiou cun choripán a todos os motoristas que se rexistraron e se sumaron á concentración matinal.
Á mesma hora, o Dj Rubén Bermúdez, encargado da coordinación técnica e da animación musical do evento, deu inicio a unha programación que se estende ao longo de todo o día, garantindo que a música non se deteña en ningún momento da xornada.
Con esta oferta combinada de lecer, gastronomía e motor, a Festa da Cervexa de Moreira volve un ano máis a levar o mellor do lúpulo ás parroquias de Ponteareas.
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