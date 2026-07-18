Mocidade
Covelo recupera a Festa da Xuventude cunha noite de música
Sete DJ, cantina con prezos populares e agasallos completan unha das grandes citas do verán no municipio, que se celebrará esta noite
O Concello de Covelo recupera este ano a Festa da Xuventude, unha das citas máis esperadas pola mocidade, que se celebra hoxe 18 de xullo, a partir das 23:00 horas, na Carballeira do Campo da Feira, dentro da programación das XLV Festas Patronais e do Churrasco.
Despois do parón do pasado ano, a Festa da Xuventude regresa cun formato renovado que reunirá sobre o escenario da Discomóbil Brétemas a un total de sete DJs: DJ Traffic House, Khirs Guez, DJ Kola, DJ Olalla, DJ Charlie, Ferchu e DJ SantiGab, que ofrecerán máis de seis horas de música para todos os gustos. A actividade está organizada polo Concello de Covelo, coa colaboración da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.
A programación completarase cunha cantina con bebidas e bocadillos quentes a prezos populares, ademais do reparto de agasallos da campaña de Xuventude Carné Xove.
O alcalde de Covelo, Juan Pablo Castillo Amigo, destacou a importancia de recuperar este evento, «unha festa que moitos mozos e mozas levaban tempo demandando e que este ano regresa con máis forza para converterse nun referente do verán». O rexedor mostrouse convencido de que a cita atraerá tanto á mocidade de Covelo como doutros concellos da contorna.
Castillo Amigo subliñou tamén que esta actividade forma parte da aposta do Concello por ofrecer unha programación variada e de calidade, pensada para todos os públicos e tódalas idades, con propostas culturais, deportivas, musicais e de lecer ao longo de todo o ano. «O verán é unha época na que Covelo recibe un maior número de visitantes e na que o bo tempo invita a saír á rúa, participar e desfrutar das actividades que organizamos para dinamizar o municipio», sinalou.
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