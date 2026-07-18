A cativada rosaleira medra con libros dende o berce
natalidade
y O Concello agasalla aos bebés cunha caixiña de primeiros libros
Cada nova vida que chega ao Rosal trae consigo unha historia por escribir, e o Concello quere que esa historia comece con libros. A vila pon en marcha unha iniciativa coa que agasallará a todos os recentemente nacidos e nacidas cunha caixiña cos seus primeiros libros, un detalle simbólico que busca fomentar a lectura dende o berce e achegar os contos á vida familiar.
Belén, xunto aos seus pais Pablo e Minerva, foi unha das primeiras bebés en recibilo, converténdose en parte do inicio dunha iniciativa que o Concello manterá con cada nova vida.
A alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández Callís, explicou o espírito da proposta: «Cando nace unha nena ou un neno nace unha historia, e dende o Concello queremos acompañar ese primeiro capítulo cun agasallo especial. Non é só un libro, é unha invitación a compartir momentos en familia e crear dende o primeiro día o hábito da lectura».
A rexedora subliñou o valor do xesto: «Queremos que rosaleiros e rosaleiras crezan nun lugar onde os libros estean presentes dende o primeiro día». Animou tamén ás familias a ler en voz alta aos bebés e compartir historias, «momentos que quedan para sempre».
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