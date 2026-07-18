Bandas de música
A Banda Cultural de Salceda celebra 40 anos de música
A Banda Cultural de Salceda de Caselas viviu unha das xornadas máis emotivas da súa historia coa celebración do acto central do seu 40 aniversario. A cita aproveitou a data do tradicional certame de bandas de música que organiza a agrupación, aínda que este ano cambiou por completo o seu formato habitual. En lugar de convidar a outras formacións de fóra, o certame consistiu nun «man a man» entre a propia banda cultural e unha banda veterana creada especialmente para a ocasión, integrada por excompoñentes da agrupación e por músicos en activo que se incorporaron antes do ano 2003.
A dirección do concerto tamén tivo un simbolismo especial. Mentres a banda cultural actuou baixo a batuta de Jorge Macedo, o seu director na actualidade, a banda veterana foi conducida por Delio Represas, quen en 1986 se converteu no primeiro director oficial da formación. Este xogo de continuidades entre pasado e presente marcou o ton dunha noite na que a música compartiu protagonismo coa memoria colectiva.
O numeroso público que enchou o patio do CEP Altamira puido gozar dun repertorio cargado de emoción, pero tamén dun espazo para o recordo. Francisco Troncoso, única persoa que aínda forma parte da primeira directiva histórica da banda, compartiu divertidas anécdotas dos inicios da agrupación. Xunto a el, varios músicos que formaron parte daqueles primeiros anos e que participaron no certame integrados na banda veterana, axudaron a repasar catro décadas de historia musical en Salceda.
O acto contou cun desfile de entrada no que as dúas bandas fixeron a súa aparición no patio do centro escolar seguindo aos exalcaldes José Manuel Fernández e Marcos Besada, así como á actual alcaldesa, Loli Castiñeira, quen puxo en palabras o sentimento colectivo que envolve este proxecto. A rexedora definiu a banda como «un proxecto de todos e de todas» no que, segundo destacou, «ao longo destes 40 anos traballou e segue a traballar arreo moita xente».
A historia da Banda arrinca en 1982, cando xorde por iniciativa de Roxelio Ojea, quen contou coa colaboración de antigos membros como Justo González para impartir clases de solfexo e instrumento. O obxectivo era devolver a Salceda de Caselas unha banda de música propia. A formación tomou corpo arredor da festividade de Santa Icía dese mesmo ano, aínda que non sería até 1986 cando se formalizaría coa chegada do seu primeiro director, Delio Represas.
Catro décadas despois, conta na actualidade cunha escola de música propia con máis de 200 estudantes, ademais de distintas agrupacións camerísticas, un grupo de vento-metal e bandas infantil e xuvenil vinculadas á escola. Este entramado converteu á banda nun referente formativo e cultural para toda a comarca.
Ao longo destes 40 anos, a agrupación colleitou numerosos éxitos e recoñecementos. Publicou diversos traballos discográficos e participou en eventos por toda a xeografía galega e portuguesa, ademais de actuar en localidades tan diversas como Ador (Valencia), Padul (Granada), Vilafranca del Penedés (Barcelona), Aranda de Duero (Burgos), Alcalá de Guadaira (Sevilla) ou Moixent (Valencia). A proxección internacional da banda levouna tamén a actuar en Arxentina e Brasil.
O palmarés de galardóns acumulado pola formación é extenso e reflicte o recoñecemento que a banda logrou dentro do panorama das agrupacións musicais. Entre os premios máis destacados figuran o Primeiro Premio no IX Certame Internacional de Bandas de Música «Villa de Aranda» de Aranda de Duero en 2008, no que competiron as bandas gañadoras dos anos anteriores, así como o Primeiro Premio e a Mención de Honra no VI Certame Provincial de Bandas de Música da Deputación de Pontevedra en 2006, ano no que ademais recibiu o premio «Manuel Quiroga» ao mellor director. Máis recentemente, en 2023, a banda foi distinguida coa Mellor Banda de Música Popular na X edición dos Premios Martín Códax da Música polo seu proxecto «De tradición», realizado xunto a Suso Vaamonde.
Para este 2026, ademais do concerto central do aniversario, a banda ten programados outros actos conmemorativos que continuarán ao longo do ano. Entre eles destaca a segunda participación da formación no Festival da Luz de Boimorto, onde nesta ocasión ofrecerá un concerto en colaboración co grupo salcedense Donicelas. Tamén se levou a cabo unha masterclass de dirección impartida polo director italiano Andrea Gasperin, un ensaio de portas abertas para achegar a música ao público máis próximo, e un ciclo de cámara que a banda está a percorrer polas diferentes parroquias do municipio.
O calendario de celebracións inclúe ademais un concurso interno organizado pola propia escola de música e unha vindeira viaxe ao Algarve, en Portugal, que servirá para pechar un ano cargado de simbolismo.
- Dos viajeras que perdieron un avión de Madrid a Bruselas por una avería del tren en Ourense no serán indemnizadas por el coste de los billetes adicionales para llegar a Bélgica
- Cierran tres negocios de Frutas Nieves en Vigo por el desahucio de un franquiciado, una situación inédita en sus más de 40 años
- La reconocida orquesta gallega París de Noia pierde a una de sus principales voces en la temporada de mayor actividad
- Trescientos pacientes del Chuvi reciben los primeros fármacos específicos para combatir las migrañas
- Gran espacio para aparcar, pero todavía sin limpiar
- «La dieta y el ejercicio son fundamentales en la menopausia y, para las que aun así tienen síntomas, hay tratamientos»
- María Corina Machado, de boda en Vigo
- La Asociación de Veciños de Tirán se posiciona contra la residencia de mayores de Moaña en O Carrachal