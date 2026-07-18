Exposición
A arte máis «noire» toma Sabarís
«Malas Compañías» estará no multiusos de Sabarís
O multiusos de Sabarís, en Baiona, acollerá até o 31 de xullo a exposición colectiva «Malas compañías», na que un grupo de artistas tan local como destacado explorarán cadanseu interese persoal dende distintas disciplinas.
A mostra reúne o traballo de cinco creadores con estilos ben diferenciados. Billy King achega a súa obra pictórica con spray, David Lobatoachegará ao público ao seu horror vacui e Víctor Lorenzo exporá as súas características esculturas de madeira. Pola súa banda, Federico Fernández, Premio Nacional de Ilustración, presentará, ademais de obra pictórica, os seus característicos «botimonstruos», pezas que se converteron nun dos seus sinais de identidade. Santiago Riera,á súa vez, exhibirá obra plástica centrada na temática de terror e crime.
«Malas compañías» propón así un percorrido plural por diferentes técnicas e sensibilidades, todas elas unidas por unha estética que non renuncia ao lado inquietante da imaxinación. A convivencia de disciplinas como o spray, a a cerámica ou a pintura achega ao público unha visión ampla das posibilidades expresivas destas técnicas.
A exposición poderá visitarse de forma gratuíta no multiusos de Sabarís en horario de 12:00 a 14:00 horas e de 18:00 a 21:00 horas, até o 31 de xullo. Trátase dunha oportunidade única para descubrir, en Baiona, propostas artísticas de grande calidade que xogan cos límites do fascinante.
- Dos viajeras que perdieron un avión de Madrid a Bruselas por una avería del tren en Ourense no serán indemnizadas por el coste de los billetes adicionales para llegar a Bélgica
- Cierran tres negocios de Frutas Nieves en Vigo por el desahucio de un franquiciado, una situación inédita en sus más de 40 años
- La reconocida orquesta gallega París de Noia pierde a una de sus principales voces en la temporada de mayor actividad
- Trescientos pacientes del Chuvi reciben los primeros fármacos específicos para combatir las migrañas
- Gran espacio para aparcar, pero todavía sin limpiar
- «La dieta y el ejercicio son fundamentales en la menopausia y, para las que aun así tienen síntomas, hay tratamientos»
- María Corina Machado, de boda en Vigo
- La Asociación de Veciños de Tirán se posiciona contra la residencia de mayores de Moaña en O Carrachal