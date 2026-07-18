Achégase a XIX Festa da Lamprea Seca
gastronomía
y A Carballeira de Turbela abrirá agosto homenaxeando á lamprea
Arbo prepárase para unha das súas citas máis emblemáticas, a XIX Festa da Lamprea Seca, que se celebrará do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. O evento rende homenaxe aos dous piares da identidade local: a lamprea e os viños con D.O. Rías Baixas.
O alcalde, Horacio Gil, destacou que a festa «é o momento no que Arbo rende homenaxe unha vez máis aos seus maiores tesouros gastronómicos», convidando a gozar da hospitalidade do concello nun contorno idílico.
O programa arrincará o venres 7 coa apertura de stands de viño e produtos locais, unha feira de artesanía, o concerto tributo a Sabina «Eh Sabina» e o III Festival Lamprey’Music. O sábado 8, o deporte protagonizará a xornada coa Andaina Popular, seguida de actuacións de Sorcha e Xisco Feijóo, ademais de actividades infantís gratuítas. O domingo 9 pechará coa Festa da Bicicleta, pasarrúas tradicionais e os concertos de Pepe Piña e os Robinson e Malvela.
Durante os tres días haberá visitas guiadas ao Centro de Interpretación do Viño e a Lamprea Arabo. As inscricións para as actividades deportivas, con prazas limitadas, poden realizarse no Concello de Arbo ou por correo electrónico.
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