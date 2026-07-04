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Unha maqueta do Santísima Trinidad para os menores tutelados

Presentación do sorteo. | // D.P.

Presentación do sorteo. | // D.P.

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D. P.

[Nigrán]

A Fundación Casa-Caridad Hogar San José de Vigo sortea unha réplica naval do navío «Santísima Trinidad», doada polo veciño de Panxón Jesús Iglesias Fernández, coñecido como Suso. A iniciativa busca recadar fondos para que os 20 menores tutelados e a ducia de usuarios do centro de día poidan realizar unha excursión.

Venderanse 1.000 boletos a 1,50 euros cada un, e o número gañador coincidirá co do Sorteo del Niño do 2027. Toda a recadación irá destinada a financiar a actividade de ocio para os menores atendidos por esta institució.

Suso, usuario de 84 anos do Centro Municipal de Enfermidades Neurodexenerativas do CEE de Panxón, é o autor da peza. «Quería doalo a unha entidade que traballase con menores, para que revertise nalgunha actividade de ocio para eles», explicou.

Construído orixinalmente en 1769 nun estaleiro da Habana, o «Santísima Trinidad» foi o buque de guerra máis poderoso do seu tempo, e participou en batallas como a de Trafalgar. A réplica, de case un metro de longo, reproduce con detalle os seus numerosos canóns e levou preto de seis meses de traballo, empregando materiais de refugallo como papeis dun almanaque, madeira de caixas de froita e o pau dunha basoira.

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O alcalde de Nigrán, Juan González, e a edil de Maiores, María Mayán, visitaron recentemente a maqueta e destacaron a xenerosidade de Suso, quen xa doara antes outras dúas réplicas ao Concello e expuxo 17 das súas obras no Salón de Plenos o ano pasado.

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