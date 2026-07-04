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Nova edición do Premio de Poesía Victoriano Taibo de Gondomar

certames

y Organizado xunto ao Instituto de Estudos Miñoráns e a Editorial Galaxia, o premio é un referente da poesía en lingua galega

Presentación do Premio Victoriano Taibo. | // D.P.

Presentación do Premio Victoriano Taibo. | // D.P.

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D. P.

[Gondomar]

O Concello de Gondomar pon en marcha unha nova edición do Premio de Poesía Victoriano Taibo, un dos certames literarios máis prestixiosos do panorama cultural galego.

O certame organízase en colaboración co Instituto de Estudos Miñoráns e coa Editorial Galaxia, dúas institucións de referencia no eido cultural galego. Grazas a esta alianza, o premio consolidouse ao longo dos anos como un escaparate para novas voces da poesía en galego, reunindo autores e autoras de toda Galicia e contribuíndo á difusión da creación literaria en lingua propia.

O alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, subliñou a importancia do galardón para o municipio: «O Premio Victoriano Taibo é unha das grandes referencias culturais do noso concello e unha mostra do compromiso de Gondomar coa literatura e coa lingua galega. Desde o Concello seguiremos apoiando todas aquelas iniciativas que contribúan a fortalecer a nosa identidade cultural e a situar Gondomar como un referente no panorama cultural galego».

Ferreira tamén quixo recoñecer o traballo das persoas e entidades implicadas na organización: «A colaboración entre institucións e colectivos culturais é fundamental para seguir facendo medrar proxectos de prestixio como este. O Premio Victoriano Taibo forma parte da historia cultural de Gondomar e queremos que continúe sendo un símbolo de excelencia literaria e de promoción da nosa cultura para as vindeiras xeracións».

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O galardón leva o nome de Victoriano Taibo, figura indisolublemente ligada á historia de Gondomar e ao patrimonio literario galego. A través deste premio, o Concello honra a súa memoria e aposta activamente pola creación contemporánea e pola posta en valor do legado cultural do municipio.

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