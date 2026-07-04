Mos triunfa no Campionato de España de tenis de mesa
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y Martina Sande convértese na primeira muller en gañar o título en cadeira de rodas
O Club Tenis de Mesa Mos protagonizou unha actuación histórica na primeira parte do Campionato de España de tenis de mesa adaptado, unha cita na que competiron deportistas con discapacidade e na que a entidade logrou resultados sobresaíntes.
A gran protagonista foi Martina Sande, que fixo historia ao proclamarse campioa de España en cadeira de rodas, converténdose na primeira muller en acadar este título. Ademais, conseguiu a vitoria na final ante o xogador paralímpico en París, Francisco Javier López, 13 veces campión de España, nun triunfo de enorme prestixio.
Tamén destacou a actuación de Sofía Freiría, que mellorou o resultado conseguido na pasada edición e se proclamou subcampioa de España. A xogadora estivo moi cerca do título, chegando a dispor de dúas bolas de partido nunha final moi igualada que finalmente caeu do lado da súa rival.
Pola súa banda, a debutante Micaela Pasos firmou unha brillante participación no seu primeiro Campionato de España, logrando un meritorio terceiro posto en clase 1 e deixando grandes sensacións de cara ao futuro.
Outro dos nomes destacados foi José Mario González, que regresaba á competición nacional quince anos despois da súa última participación nun Campionato de España. Na súa volta, conseguiu un excelente terceiro posto en clase 7, confirmando o seu gran nivel competitivo.
En canto aos debutantes, Mateo Sousa, o xogador máis novo entre todos os participantes de pé, logrou sumar unha vitoria na fase de grupos antes de quedar eliminado, completando unha actuación moi prometedora. Pola súa banda, Samuel Rodríguez pechou a súa participación cunha sexta posición en clase 4, nunha experiencia moi valiosa para o seu crecemento deportivo.
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