Mos desvela o cartel do XI O Son do Pazo
Pazo de Mos
O Son do Pazo volverá converter a contorna do Pazo de Mos nun punto de encontro para a música, a tradición e a convivencia os días 29 e 30 de agosto, nunha nova edición que promete manter o nivel de asistencia e participación acadado en anos anteriores.
O festival contará cunha programación diversa e aberta a todos os públicos, pensada para que persoas de todas as idades poidan disfrutar da proposta cultural. Entre os grupos e artistas confirmados atópase a Banda de Gaitas Airiños do Castelo, que actuará como anfitrioa do evento ao ser a formación local encargada de abrir o cartel musical. Xunto a eles, De Ninghures encabezará o cartel deste ano como principal reclamo da programación. Completan o elenco de artistas Comando Curuxás, Faltriqueira, Ikusgarri Euskal Dantzak Taldea, Tres Pesos e Brais das Hortas, ademais de Nosa Terra de Pereiras, que se encargará do tradicional pasarrúas que dá inicio ás xornadas festivas. Esta variedade de propostas musicais e escénicas busca reflectir a riqueza da música de raíz galega, ao mesmo tempo que incorpora referencias doutras tradicións culturais, como é o caso do grupo vasco Ikusgarri Euskal Dantzak Taldea.
A programación completarase coa celebración das IV Olimpíadas Rurais OSDP, unha iniciativa que xa se converteu en habitual dentro do festival e que fomenta xogos e probas tradicionais entre os asistentes. Tamén se levará a cabo un obradoiro de baile aberto ao público impartido por Adrián Méndez, integrante de De Ninghures, que permitirá aos participantes achegarse aos pasos e ritmos da danza tradicional galega de primeira man. Ademais, o recinto contará cun mercado de artesanía, actividades infantís pensadas para os máis pequenos, diversas exposicións relacionadas coa cultura popular e unha sesión vermú deseñada para o goce compartido de todas as xeracións.
Mestre Machiño
Durante o transcurso do festival celebrarase unha nova edición dos Premios Mestre Machiño, un galardón que cada ano recoñece o labor de figuras destacadas na conservación e difusión da cultura tradicional galega. Nesta ocasión, o premio estará dedicado a Leni Pérez, pandeireteira e compiladora da tradición oral galega cuxa traxectoria abarca máis de dúas décadas de dedicación á música popular. Ao longo da súa carreira, Leni Pérez formou parte de agrupacións de recoñecido prestixio como Xirandela, Cantigas e Agarimos ou Leilía, contribuíndo dende diferentes formacións á difusión do canto e da pandeireta, tanto sobre os escenarios como a través do seu labor de transmisión ás novas xeracións. Actualmente, compaxina esta faceta docente con distintos proxectos musicais propios, entre os que destacan Leni Pérez & Roberto Comesaña e Leni Pérez e SeKadra, coas que segue a explorar novas formas de achegar a tradición oral galega ao público actual.
A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, subliñou durante a presentación que O Son do Pazo «é unha mostra do compromiso de Mos coa cultura tradicional, coa participación cidadá e coa conservación dun patrimonio que forma parte da nosa identidade colectiva». As súas palabras puxeron o acento na importancia que este tipo de eventos ten para o municipio, non só dende un punto de vista cultural, senón tamén como elemento de cohesión social e de proxección exterior.
Na presentación, a alcaldesa estivo acompañada polo secretario xeral da Lingua da Xunta, Valentín García, e polo deputado provincial Jorge Cubela. Arévalo destacou o labor desenvolvido polo Círculo Cultural e Deportivo Santa Eulalia de Mos, pola Banda de Gaitas Airiños do Castelo, pola comisión organizadora, polas persoas voluntarias e polas entidades colaboradoras, sen cuxo traballo desinteresado non sería posible unha cita que medra edición tras edición e que cada ano gaña en repercusión.
O sábado 29 de agosto arrancará coas IV Olimpíadas Rurais e o pasarrúas a cargo de Nosa Terra de Pereiras, seguido dos concertos no escenario principal, onde actuarán por esta orde Airiños do Castelo, de Mos; Ikusgarri Dantza Taldea, chegados dende Portugalete, en Biscaia; Comando Curuxás; Faltriqueira; e De Ninghures, como cabeza de cartel que pechará a xornada. Xa o domingo 30 de agosto, dentro da sesión vermú, o público poderá disfrutar da animación infantil a cargo de Brais das Hortas, do obradoiro de baile tradicional impartido por Adrián Méndez, membro de De Ninghures, e da actuación de Tres Pesos, que completará a programación musical desta xornada de clausura.
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