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Gondomar remata a segunda edición das visitas aos Curros

Tradición

y A última oportunidade será o 12 de xullo no curro do Galiñeiro de Vincios

Visita interpretativa aos curros de Gondomar. | // D.P.

Visita interpretativa aos curros de Gondomar. | // D.P.

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D. P.

[Gondomar]

O Concello de Gondomar porá o broche final á segunda edición das Visitas Interpretativas aos Curros o próximo 12 de xullo, cunha xornada no Monte Galiñeiro (Vincios).

A iniciativa, impulsada polo goberno local para achegar o patrimonio á cidadanía e promover un turismo cultural e sostible, volveu confirmar o seu éxito tras dúas primeiras xornadas cun notable seguimento veciñal.

Boa acollida

As visitas celebradas nos curros de Morgadáns e San Cibrán recibiron unha excelente acollida por parte dos participantes, que puideron coñecer de primeira man a orixe desta tradición ancestral, a súa evolución ao longo dos séculos e o significado que conserva para a identidade de Gondomar e das súas comunidades rurais. Os asistentes valoraron especialmente o formato dos percorridos, guiados por especialistas que souberon combinar rigor divulgativo e proximidade.

O valor dos curros

A través destas rutas guiadas, a actividade permitiu achegar aos participantes o valor cultural, arqueolóxico, paisaxístico e ambiental dos espazos onde se celebran os curros. Un dos aspectos que máis chamou a atención foi o papel fundamental que desempeña o cabalo salvaxe galego na conservación do monte: a súa presenza favorece o equilibrio ecolóxico e contribúe á prevención de incendios mediante o control natural da vexetación, o que converte esta tradición nun exemplo de aproveitamento sostible do territorio.

Gondomar conta actualmente con tres curros activos (Morgadáns, San Cibrán e Galiñeiro), unha singularidade que a converte nun dos municipios galegos onde esta tradición mantén maior presenza e vitalidade. Esta característica sitúa ao municipio como referente na conservación e divulgación dun patrimonio que entrelaza historia, cultura, natureza e biodiversidade dunha forma difícil de atopar noutros concellos da contorna.

Última oportunidade

A programación rematará o sábado 12 de xullo coa visita interpretativa ao Curro do Monte Galiñeiro, en Vincios, que pechará esta segunda edición cunha xornada que promete ser tan participativa como as anteriores. A organización anima á veciñanza e ás persoas interesadas a sumarse a esta última cita antes de que conclúa a temporada.

O alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, amosouse moi satisfeito co desenvolvemento desta edición e agradeceu a implicación de todas as persoas e colectivos que traballan para manter viva esta tradición.

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«Con estas visitas non só damos a coñecer unha das nosas señas de identidade, senón que axudamos a comprender o enorme valor histórico, cultural e ambiental que atesouran os curros. Gondomar ten a responsabilidade de conservar este legado e de transmitilo ás novas xeracións para que siga formando parte da nosa identidade durante moitos anos», subliñou o rexedor.

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