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Gondomar presenta as Festas de San Bieito

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y O programa, que se desenvolverá do 10 ao 13 de xullo, contará con actividades para todos os públicos

Presentación das Festas patronais de San Bieito, en Gondomar. | // D.P.

Presentación das Festas patronais de San Bieito, en Gondomar. | // D.P.

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D. P.

[Gondomar]

Gondomar acollerá durante catro días unha ampla programación que combina tradición, música e propostas familiares. As festas comezarán o venres 10 cos pasarrúas da charanga Os Jalácticos e a Caravana de San Cristovo, con saída dende Couso. Ás 12:30 horas terá lugar a misa na Praza Paradela e a bendición de vehículos no cruce de Casa Peralba. Pola tarde, Treboada de Donas animará as rúas antes da verbena con Origen e La Nave.

O sábado 11 continuará cos pasarrúas de Novos Aires de Couso, o concerto da Agrupación Musical de Vincios e a actuación itinerante de Ecos e Agarimos de Peitieiros. A noite rematará coa orquestra La Oca Band.

O domingo 12 a música tradicional volverá ás rúas con Aires de Santes de Vincios, mentres que a noite estará protagonizada por El Combo Dominicano.

O luns 13 celebrarase o Día do Neno, con prezos populares nas atraccións desde as 17:00 horas.

O Concello convida á veciñanza e ás persoas visitantes a participar nunhas festas que reúnen centos de persoas e converten o centro nun espazo de encontro e convivencia.

O alcalde, Paco Ferreira, destacou que estas festas son unha das máis queridas do municipio e subliñou que a programación está pensada para todas as idades, mantendo vivas as tradicións e reforzando o carácter acolledor de Gondomar.

Segundo o rexedor, a combinación de música, cultura popular e actividades familiares busca ofrecer unha experiencia completa tanto para residentes como para visitantes.

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Ademais, salientou a importancia de manter vivas as raíces locais e fomentar a participación social, garantindo un ambiente seguro e aberto para toda a cidadanía. As autoridades esperan unha alta afluencia de público durante toda a fin de semana, impulsando tamén a economía local e a actividade hostaleira da vila.

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