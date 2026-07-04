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I Feira da Saúde e o Benestar en Redondela

prevención

y A Alameda Castelao acolleu unha xornada pioneira organizada pola Mesa Local de Saúde baixo o lema «Coidando a saúde, construímos comunidade»

Acto inaugural da I Feira da Saúde e o Benestar. | // D.P.

Acto inaugural da I Feira da Saúde e o Benestar. | // D.P.

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D. P.

[Redondela]

A Alameda Castelao de Redondela converteuse nun gran punto de encontro veciñal coa celebración da I Feira da Saúde e o Benestar, unha iniciativa pioneira organizada pola Mesa Local de Saúde coa colaboración do Concello e de numerosas entidades do sector social e sanitario.

A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, presidiu o acto de inauguración e amosou o seu orgullo polo nacemento desta cita. Rivas puxo en valor o «traballo extraordinario e transversal» da Mesa Local de Saúde e salientou que a prevención e o benestar «son piares fundamentais para a sociedade e para este Goberno local». A rexedora destacou tamén «a cercanía» que a feira ofrece á cidadanía para acceder de primeira man a información útil sobre saúde e prevención, e expresou o seu desexo de que esta sexa «a primeira doutras moitas actividades que virán no futuro».

Un dos momentos máis destacados da xornada matinal foi a lectura do manifesto da Asociación Érguete, pois o día coincidiu co Día Mundial contra o Uso Indebido e o Tráfico Ilícito de Drogas. A entidade reivindicou o legado das nais fundadoras que hai máis de 40 anos plantaron cara ao narcotráfico en Galicia e instou á cidadanía a «non baixar a garda» ante un negocio que, en palabras do colectivo, «mata». Érguete reclamou ademais un investimento urxente en recursos asistenciais e de prevención.

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Ao longo do día,houbo obradoiros de primeiros auxilios a cargo de Cruz Vermella, unha mesa redonda sobre saúde mental coa Asociación Lenda, actividades de prevención do cancro de pel da AECC, campionatos de petanca, ou un Trivial da Saúde con premios organizado polo Centro de Saúde de Redondela.

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