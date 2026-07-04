Covelo acolle do 6 ao 10 de xullo «Pensando no Verán»
filosofía
y O ciclo reúne a cinco especialistas para reflexionar sobre o rural nunha semana de conferencias con entrada libre
Covelo celebrará entre os días 6 e 10 de xullo a segunda edición de «Pensando no Verán», iniciativa cultural integrada no programa «Filosofía para Veraneantes» que converte o período estival nun tempo para a reflexión e o pensamento crítico.
Tras a exitosa primeira edición de 2025, dedicada á memoria da escravitude en Galicia e España, o ciclo regresa este ano baixo o título «Pensando o rural», con cinco xornadas que analizarán desde diferentes perspectivas os desafíos e oportunidades do medio rural galego contemporáneo.
Todas as sesións terán lugar ás 20:00 horas no Auditorio Municipal de Covelo, con entrada libre ata completar a cabida, e contarán co financiamento da Deputación de Pontevedra.
O programa arrancará o luns 6 de xullo co xeógrafo e catedrático da USC Augusto Pérez Alberti, que ofrecerá a conferencia «As moitas Galicias. Contra a imaxe homoxénea da paisaxe galega», cuestionando os tópicos visuais e culturais que adoitan definir o territorio. O martes 7 será a quenda de María López Sández, directora da revista Grial e membro da Real Academia Galega, quen abordará «A descrición da paisaxe na literatura moderna e contemporánea galega», explorando como o rural actúa como referente identitario da galeguidade.
A terceira xornada, o mércores 8 de xullo, reunirá ao filósofo e ensaísta Antón Baamonde e ao empresario Daniel Hermosiña, conselleiro delegado de Rodiñas Pretensados e vicepresidente da Fundación Galicia Constrúe, para dialogar sobre «O debate ruralismo/urbanismo na Galicia contemporánea». Unha conversa que afrontará os retos demográficos e territoriais que condicionan o futuro do país.
O xoves 9 contará coa socióloga da USC Elvira Santiago, que presentará «Os lumes da sexta xeración. Un enfoque sociolóxico», analizando o fenómeno dos incendios forestais desde unha perspectiva social e demográfica que vai máis aló da emerxencia ambiental.
O ciclo clausurarase o venres 10 de xullo coa artista e profesora da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo Mar Caldas, que impartirá a conferencia «Fotografía e mulleres do rural galego». A sesión irá acompañada dunha exposición fotográfica da propia autora dedicada ás mulleres de Covelo, un proxecto que pon en valor a súa memoria, o seu traballo e a súa contribución á vida económica, social e cultural do municipio.
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