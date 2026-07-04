«Comedy Wildlife» no Paseo de Panxón, a vida animal salvaxe en clave de humor
fotografía
y A mostra, dispoñible ata o 20 de xullo, forma parte do proxecto «Corrente cultural» e pode visitarse de balde
O Paseo de Panxón converteuse dende este luns nun espazo de risa, sorpresa e natureza salvaxe. Dende entón, o espazo público está poboado pola exposición de rúa «Comedy Wildlife», unha selección de 60 singulares fotografías que amosan o mundo animal dende un punto de vista tan inesperado como divertido.
A inauguración contou coa presenza do alcalde de Nigrán, Juan González; do coordinador institucional de ABANCA en Pontevedra, José Luis Romero; e da responsable de Programas Educativos de Afundación, Carmen Pérez, e xuntos descubriron ante o público asistente unha mostra que xa conquistou públicos de toda Europa e América.
A exposición reúne 60 fotografías seleccionadas do prestixioso Premio Comedy Wildlife Photo, un galardón internacional que leva dende 2015 premiando as imaxes máis hilarantes e sorprendentes do reino animal. Das edicións comprendidas entre 2015 e 2022, os organizadores escolleron as instantáneas máis representativas, aquelas capaces de arrancar unha gargallada mesmo ao espectador máis serio. Entre elas destacan especialmente as 16 fotografías distinguidas como as mellores de cada convocatoria, auténticas xoias visuais que combinan técnica fotográfica de alto nivel co don da oportunidade para captar instante irrepetible no que un animal semella facer algo completamente humano, absurdo ou simplemente inesquecible.
Volta ao mundo
Os protagonistas desta exposición son tan variados como o propio planeta. Osos que parecen posar para a cámara, macacos con expresión de incredulidade, aves que realizan acrobacias involuntarias ou leóns mariños nunha situación comprometida. Cada fotografía conta unha historia propia, e cada unha delas lembra ao espectador que a natureza, ademais de fascinante, ten un inmenso sentido do humor. O humor é a porta de entrada a unha reflexión máis profunda sobre a biodiversidade, sobre a convivencia entre especies e sobre a necesidade de protexer os ecosistemas que fan posible estas escenas.
O Premio Comedy Wildlife Photography Awards, do que proceden todas estas imaxes, naceu en 2015 da man dos fotógrafos británicos Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam co obxectivo de entreter e concienciar. Cada edición do certame destina parte dos seus fondos a proxectos de conservación da natureza. Esta dimensión solidaria engade un valor engadido á exposición e convértea nunha proposta especialmente recomendada para familias con cativada.
Éxito internacional
Nos últimos dous anos, esta mostra itinerante abarrotou museos e centros de exposicións en países como os Países Baixos, Inglaterra, Portugal e Canadá, sendo xa un fenómeno cultural que supera fronteiras e idiomas. Antes de dar o salto á rúa, a exposición xa realizara un exitoso percorrido polos centros de Afundación en Galicia, onde o público galego puido descubrir por primeira vez estas imaxes nun contexto de sala.
Agora, a versión de rúa amplía o alcance da proposta e democratiza o acceso, xa que calquera persoa que pasee polo Paseo de Panxón durante as próximas semanas pode deterse ante estas fotografías sen necesidade de entrar nun edificio nin mercar unha entrada.
«Corrente cultural»
A chegada de «Comedy Wildlife» a Nigrán enmárcase dentro de «Corrente cultural», unha iniciativa que nace da colaboración entre os concellos galegos, ABANCA e Afundación, a Obra Social da entidade financeira. O seu obxectivo é claro: facer que a cultura chegue a todos os recunchos de Galicia, máis alá das grandes cidades e das sedes institucionais tradicionais.
«Corrente cultural» parte dunha convicción: a arte é un instrumento imprescindible para fomentar o coñecemento, o pensamento crítico e o desenvolvemento colectivo das comunidades.
A exposición «Comedy Wildlife» permanecerá instalada no Paseo de Panxón ata o vindeiro 20 de xullo, en horario libre e con acceso completamente gratuíto. Só quedan tres semanas para desfrutar desta proposta única, polo que os organizadores animan a toda a veciñanza e aos visitantes que se acheguen á zona a percorrer a mostra, a fotografarse con ela e a compartir a experiencia.
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