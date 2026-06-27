Sete asociacións únense no II Mercado Solidario Patas Arriba
animais
y Gatopía reuniu a entidades de toda Galicia para recadar fondos para as colonias felinas de Salceda
A praza do concello de Salceda de Caselas volveu converterse en punto de encontro animalista coa celebración da segunda edición do Mercado Solidario Patas Arriba, organizado por Gatopía, asociación dedicada á protección e alimentación das colonias felinas locais.
Nesta edición participaron sete entidades (Gatopía Salceda, Rescue Galicia, Patudos Peludos, Proyecto Gato, Gatitude, Tu eres nuestra ayuda e Aloia), cada unha con expositor propio de información e material á venda. A iniciativa naceu en 2025 coa finalidade de captar fondos e recursos para as colonias felinas do municipio.
A programación do fin de semana foi ampla e variada. Entre as actividades destacaron obradoiros de chapas, bordado en familia e totes personalizadas, ademais de xogos infantís, pintacaras e un posto de caricaturas. O evento completouse con actuacións de playback, ximnasia na rúa e un concerto aberto ao público. Varios sorteos animaron a participación, entre eles unha camiseta do Celta asinada polos xogadores do club.
As asociacións participantes fixeron un balance moi positivo, valorando non só a recadación obtida e as doacións recibidas, senón tamén a visibilidade conseguida para a súa labor e os lazos creados entre as distintas entidades.
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