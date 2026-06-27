O programa «Exercítate» pecha o curso con 88 participantes
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
[Mos]
O Concello de Mos clausurou unha nova edición do programa municipal «Exercítate», destinado ás persoas maiores, con 88 participantes ao longo do curso deportivo 2025-2026.
A iniciativa, desenvolvida entre outubro e maio, combinou sesións de ximnasia de mantemento e natación, adaptadas ás necesidades do colectivo.
Desde o Concello destacan o valor deste programa para promover o envellecemento activo, mellorando a condición física, a autonomía persoal e o benestar emocional das persoas participantes. Ademais, o espazo favorece a convivencia e a relación social, contribuíndo á participación activa da veciñanza maior na vida do municipio. Un ano máis, a iniciativa mantén a súa boa acollida dentro da programación deportiva local.
- Retienen un bus con una treintena de portugueses que regresaban de O Corpiño por el positivo de su conductor
- Una fuerte granizada descarga en Chapela y Teis después de varias jornadas de tórrido calor
- La hija de Alexandre Bóveda no acudirá a la inauguración de la exposición del cuadro de Castelao
- El Congreso aprueba en pleno la transferencia a Galicia de la AP-9
- El tradicional ritual de protección de las hierbas de San Juan
- La Academia de Hollywood invita al gallego Oliver Laxe y a parte del equipo de «Sirat» a formar parte de la entidad y votar en los Óscar de 2027
- Una niña de 10 años se golpea la cabeza tras romperse la tirolina de un parque en Vigo
- Detenidos los atracadores que robaron a punta de pistola 57.000 euros de un banco en Pazos de Borbén