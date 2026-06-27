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O programa «Exercítate» pecha o curso con 88 participantes

Participantes na presente edición de «Exercítate». | // D.P.

Participantes na presente edición de «Exercítate». | // D.P.

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D. P.

[Mos]

O Concello de Mos clausurou unha nova edición do programa municipal «Exercítate», destinado ás persoas maiores, con 88 participantes ao longo do curso deportivo 2025-2026.

A iniciativa, desenvolvida entre outubro e maio, combinou sesións de ximnasia de mantemento e natación, adaptadas ás necesidades do colectivo.

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Desde o Concello destacan o valor deste programa para promover o envellecemento activo, mellorando a condición física, a autonomía persoal e o benestar emocional das persoas participantes. Ademais, o espazo favorece a convivencia e a relación social, contribuíndo á participación activa da veciñanza maior na vida do municipio. Un ano máis, a iniciativa mantén a súa boa acollida dentro da programación deportiva local.

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