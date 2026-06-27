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O Porriño Orgulloso: arte e humor

dereitos lgbtiq+

O alcalde, Alejandro Lorenzo, xunto á bandeira LGBTIQ+. | // D.P.

O alcalde, Alejandro Lorenzo, xunto á bandeira LGBTIQ+. | // D.P.

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D. P.

[O Porriño]

A bandeira arcoíris leva días lucindo na fachada da Casa do Concello do Porriño. É un xesto que anuncia que a semana do Orgullo chegou á vila, e que este ano promete ser máis vibrante ca nunca.

Baixo o nome de O Porriño Orgulloso 2026, o Concello puxo en marcha unha programación que combina celebración, arte e reflexión en torno á diversidade e aos dereitos LGTBI+, con datas marcadas no calendario: o domingo 28 e o martes 30 de xuño.

A decisión de colocar a bandeira do Orgullo na fachada consistorial non é nova, pero segue a ser un acto de visibilidade necesario. Nun tempo en que os dereitos das persoas LGTBI+ continúan a ser cuestionados en moitos lugares do mundo, este xesto manda a mensaxe de que a diversidade é benvida e protexida. Así o subliña o alcalde Alejandro Lorenzo, que insiste en que «o orgullo non só é festa, é reivindicación e é visibilidade». Con esa filosofía como punto de partida, a programación deste ano non se limita ao entretemento, senón que aposta tamén polo debate e a reflexión cidadá.

28 de xuño

O punto culminante da semana chegará o domingo 28 de xuño. A partir das 20:30 horas, a emblemática Praza Antonio Palacios converterase no escenario dunha noite especial que reunirá tres propostas escénicas moi diferentes entre si, pero unidas polo fío común da diversidade, o humor e a emoción.

A primeira en subir ao escenario será Marlen Soto, drag queen que abrirá a velada cunha actuación que mestura espectáculo, humor e reivindicación. Fóra dos focos, Marlen é Oliver Santiago, un mozo de 31 anos natural de Canarias que leva doce anos no mundo do transformismo. As Illas Canarias son un dos territorios con maior tradición e recoñecemento no eido da cultura drag en España, e Oliver construíu alí a súa carreira cos pés no chan e moita purpurina polo camiño: a súa folla de ruta inclúe varios concursos gañados e unha traxectoria que o consolida como un dos nomes propios deste universo artístico.

O segundo acto correrá a cargo do dúo Hermen & Gildo, que presentará un monólogo sobre a igualdade. A peza aborda con intelixencia e humor a diversidade afectivo-sexual e os retos que aínda persisten na sociedade actual. Nun formato que fuxe do discurso grave para apostar polo riso como ferramenta de transformación, Hermen & Gildo propón ao público que ría, que pense e que recoñeza nas súas palabras situacións que moitas persoas aínda viven en silencio.

O Xoán

O peche musical da noite terá un nome propio: O Xoán. O artista galego chega a O Porriño nunha das mellores etapas da súa carreira. Hai poucas semanas, recibiu o Premio Mestre Mateo a Mellor Actor polo seu traballo no filme Antes de Nós, onde deu vida a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, un dos grandes referentes da cultura e do nacionalismo galego. Este creador expande constantemente o seu universo desde un pop emocional, performativo e profundamente contemporáneo.

No Porriño presentará en directo «Fállame a chola», o seu novo single de pop electrónico en galego. A canción, lanzada xusto ás portas do Mes do Orgullo, é un himno sobre o desexo, a contradición e a liberdade de deixar de esconderse. Cun videoclip que mestura camp, humor e emoción, O Xoán rodou a peza xunto a seis drag queens galegas: Moira Lutar, Yasmine Lutar, Syndra, Liteah, La Kristopher e Ashley Ferreira. Xuntas, protagonizan unha viaxe de transformación persoal entre o exceso e a vulnerabilidade que xa se converteu nun referente visual desta tempada. O single foi presentado en directo no escenario de Los40 Pop Santiago antes do seu lanzamento oficial.

A programación de O Porriño Orgulloso 2026 non remata co concerto do domingo. O martes 30 de xuño, o Orgullo mudará de formato para converterse en palabra. A charla «Diversidade para todes» propón un espazo aberto de reflexión e debate sobre identidade, diversidade e dereitos, dirixida a toda a cidadanía sen distinción. O obxectivo é que o Orgullo non sexa só festa dun día, senón un proceso colectivo de aprendizaxe e de escoita.

Este tipo de iniciativas son cada vez máis habituais nas programacións do Orgullo en concellos de tamaño medio, conscientes de que a visibilidade LGTBI+ precisa tanto de celebración como de educación e sensibilización.

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