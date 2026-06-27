O Porriño acolle de novo o Rallye Recalvi Rías Baixas
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y A baixada de Chenlo será o gran atractivo do paso da proba polo municipio
O Rallye Recalvi Rías Baixas presentou oficialmente o percorrido da súa 59ª edición na sala de comunicacións do Concello do Porriño, nun acto que contou coa presenza do presidente da Escudería Rías Baixas, Damián Giráldez; o piloto José Antonio Martínez del Río; e o alcalde do municipio, Alejandro Lorenzo. Como aperitivo do que está por vir, os pilotos Jorge Pérez e Alex Alonso expuxeron os seus vehículos na praza do Concello, despertando a expectación da veciñanza.
O trazado mantén unha estrutura similar á de edicións anteriores, sumando case 127 quilómetros cronometrados, pero incorpora axustes destacados. O Porriño volverá ser parada imprescindible: o sábado 4 de xullo, a zona técnica situarase na rúa Donantes de Sangue e o tramo Gondomar-O Porriño (11,450 km) incluirá a espectacular baixada de Chenlo ata a zona de San Xoán. Alí habilitarase unha finca de uns 50 metros cadrados como grada natural para o público, garantindo a seguridade dos asistentes nun dos puntos máis atractivos do percorrido.
A gran novidade desta edición é o estreo do tramo Salceda-Ponteareas, un percorrido inédito de 12,810 km. O sábado completarase con catro especiais a dobre pasada: Vigo-Nigrán (14,770 km, con nova variante), Gondomar-O Porriño, Salceda-Ponteareas e a especial urbana do Castro (2,430 km), que pechará a competición con cambios nas rotondas e nas chicanes.
A xornada do venres 3 de xullo arrancará desde o parque de asistencias de Samil ás 16:00 horas, centrada no contorno de Ponte Caldelas con as especiais de Vilarchán (13,720 km) e Anceu (8,160 km), esta última renovada na súa metade inicial.
O alcalde Lorenzo convidou a toda a veciñanza a «gozar dun espectáculo seguro e inesquecible», mentres Giráldez subliñou que os cambios buscan «un novo reto para todos os participantes» sobre unha base xa coñecida.
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