O IKFEM chega a Salvaterra con literatura, viño e música
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y A vila acolle hoxe os «Petiscos IKFEM», unha experiencia cultural que reúne á escritora Ángela Banzas e á soprano Laura Molina
Salvaterra de Miño convértese hoxe en escenario de encontro entre literatura, música, patrimonio e viño grazas aos «Petiscos IKFEM», unha proposta do IKFEM Festival Tui-Valença que servirá de antesala á súa 14ª edición. A programación, que se desenvolve ao longo de toda a xornada, distribúese entre dous espazos emblemáticos do municipio e ofrece ao público unha experiencia cultural de formato íntimo e coidado.
A mañá arranca ás 12.00 horas na Fortaleza Dona Urraca, onde a escritora Ángela Banzas, finalista do Premio Planeta 2025 coa novela Cuando el viento hable, protagonizará un encontro literario aberto ao público en conversa coa xornalista Eva V. Lima. Natural de Santiago de Compostela e autora de exitosas novelas como El silencio de las olas ou La sombra de la rosa, Banzas é hoxe unha das voces máis recoñecidas da narrativa en castelán. O acceso é libre ata completar a cabida.
Pola tarde-noite, a actividade trasládase a Bodegas Fillaboa, unha das adegas máis singulares da Denominación de Orixe Rías Baixas. Ás 19.00 horas terá lugar unha visita guiada aos viñedos para coñecer a historia e o traballo da adega. Unha hora despois, ás 20.00, a soprano madrileña Laura Molina subirá ao escenario acompañada ao piano por Paula López Atanet. Molina, formada no Conservatori Liceu de Barcelona e con actuacións no Gran Teatre del Liceu ou no Auditorio Nacional, recibiu en 2025 o Segundo Premio de Juventudes Musicales de España. O concerto irá seguido dunha cata de viño que pechará a velada.
As entradas para a sesión de tarde, que inclúen o concerto e a experiencia enolóxica, teñen un prezo de 20 euros e están á venda en www.ikfem.com. Con esta iniciativa, o festival reforza a súa aposta por conectar disciplinas artísticas e por poñer en valor o patrimonio do Baixo Miño nun formato accesible e próximo ao público. A 14ª edición do IKFEM Festival Tui-Valença celebrarase na Eurocidade do 16 ao 19 de xullo.
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