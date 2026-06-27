Marta Pereira gaña o VI Desfilamos
moda
y A deseñadora de Tomiño impúxose ante máis de 420 palilleiras de 35 asociacións galegas
A colección «Oxígeno», da deseñadora Marta Pereira, de Tomiño, proclamouse vencedora da final do VI Desfilamos, celebrada este fin de semana no Pazo de Mos coincidindo coa XVIII Xuntanza de Palilleiras e Labores de Mos.
A proposta foi ademais distinguida co Premio do Público, converténdose na gran triunfadora dunha edición que reuniu a máis de 420 palilleiras pertencentes a 35 asociacións de toda Galicia.
Inspirada na natureza e na chegada da primavera, «Oxígeno» presentou tres deseños que capturan a beleza do entorno natural a través de detalles florais en tecidos, aplicacións de encaixe e puntillas artesanais, combinando tradición, artesanía e innovación nun resultado que conquistou tanto ao xurado como ao público asistente.
Outros premiados
O segundo premio recaeu en «Perlas do Mar», do deseñador santiagués Nicolás Liste, unha colección de streetwear que reinterpreta o ideal de beleza de O nacemento de Venus de Botticelli desde a identidade galega, fusionando tradición e vangarda a través do encaixe e a resina como elementos clave.
O terceiro posto foi para «Mitra», da parella creativa formada por Estefanía e Pedro Orgaz, de Culleredo, cunha colección que reinterpreta un dos personaxes máis emblemáticos do entroido galego, o Peliqueiro, destacando polos seus bordados a man e a súa coidada artesanía.
Pola súa banda, «As Viúvas dos Vivos», de Adriana Alonso, recibiu o Premio Especial das Palilleiras, un dos recoñecementos máis significativos da xornada. O Premio das Influencers, entregado no desfile do sábado, recaeu en Xelis Luaces, de Muxía, nunha gala que contou coa presenza de figuras como Diana Nogueira, Belén Gómez, Carmen Pardo ou Raquel Atanes.
Homenaxe á tradición
Máis aló dos premios, a xornada reservou un dos momentos máis emotivos para a homenaxe a Rosario González García, veciña de Mos distinguida como palilleira máis veterana, en recoñecemento a toda unha vida dedicada á conservación e transmisión desta arte artesanal.
A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, destacou o éxito dunha edición que converteu de novo o municipio nun referente da artesanía galega e agradeceu a participación das asociacións e asistentes. Arévalo anunciou ademais que, como xa fixo este ano, elixirá un dos deseños da colección gañadora para lucir na próxima Festa da Rosa.
A programación completouse coa exposición «Luís Seoane», obra de Ana Rosa Lista que achega ao público a figura dun dos grandes referentes da arte galega do século XX e que permanecerá aberta no Pazo de Mos ata o 20 de xullo, establecendo unha ponte entre creación artística e artesanía tradicional.
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