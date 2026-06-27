Malvela actúa esta noite en Covelo
música
y O grupo ofrecerá un concerto ao aire libre na Praza Mestre Cerviño ás 22:00 horas
Covelo acolle esta noite un concerto de Malvela, unha das formacións máis emblemáticas da música tradicional galega, nun acto incluído na programación cultural municipal e enmarcado no programa +Música da Deputación de Pontevedra. A actuación terá lugar na Praza Mestre Cerviño a partir das 22:00 horas, con entrada libre e gratuíta.
O programa +Música ten como obxectivo apoiar a programación artística profesional en galego nos concellos de menos de 50.000 habitantes, contribuíndo á proxección da cultura e a lingua galegas e ao posicionamento da provincia de Pontevedra como destino cultural de referencia.
Malvela naceu a partir dun obradoiro de cantos populares impartido pola cantante Uxía e converteuse nun referente na recuperación e transmisión da memoria musical popular galega. O seu último traballo, Da miña xanela á túa, explora a música tradicional galega e do norte de Portugal incorporando tamén cancións de autor. Entre os temas máis destacados do seu repertorio figuran «O trébol de catro follas», «A gota d’auga» ou «Pirimpimpín».
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